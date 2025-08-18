X!

Zelenski saabus Valgesse Majja Trumpiga kohtuma

USA president Donald Trump ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski.
USA president Donald Trump ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Alex Brandon
Ukraina ei saa tagasi Krimmi, samuti ei kutsuta teda NATO-sse, ütles USA president Donald Trump enne esmaspäevast kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja mitme Euroopa liidriga. Euroopa riigijuhid ja Euroopa Liidu ning NATO juhid liitusid Zelenskiga Washingtonis, et näidata solidaarsust Ukrainaga ja nõuda Ukrainale tugevaid julgeolekutagatisi.

Oluline USA ja Ukraina kohtumiselt 18. augustil kell 20.41:

- Zelenski on avatud kolmepoolsele kohtumisele Trumpi ja Putiniga;

- Trump ei välista USA vägede saatmist Ukrainasse osana julgeolekugarantiidest;

- Trump ütles, et sõja lõpetamiseks tehakse edusamme;

- Zelenski tänas Trumpi sõja lõpetamise püüdluste eest;

- Euroopas ei usuta Ukraina ja USA suurkohtumise edusse

Zelenski on avatud kolmepoolsele kohtumisele Trumpi ja Putiniga

Zelenski teatas, et on valmis kohtuma Trumpi ja Putiniga. Tema nõusolek tuli pärast seda, kui Trump ütles, et kolm juhti võivad kohtuda, kui esmaspäevased Valge Maja kõnelused lähevad hästi.

"Oleme kolmepoolseks kohtumiseks valmis," ütles Zelenski.

Trump ei välista USA vägede saatmist Ukrainasse osana julgeolekugarantiidest

President Donald Trump ei välistanud USA vägede saatmist Ukrainasse potentsiaalse rahulepingu säilitamiseks.

"Me anname teile sellest teada, võib-olla hiljem täna," ütles Trump.

Tema avatus Ameerika vägede Ukraina territooriumile lubamisele võib kaasa tuua suure muutuse, kuna Ukraina peab julgeolekugarantiisid Venemaaga sõlmitava võimaliku rahulepingu jaoks äärmiselt oluliseks.

Trump ütles, et Euroopa võtab rahu tagamisel juhtrolli, kuid USA on kaasatud.

"Nad on esimene kaitseliin, sest nad on seal, Euroopa, aga meie aitame neid. Samuti oleme kaasatud," ütles ta.

Trump ütles, et kui rahuleping sõlmitakse, siis see püsib.

"Ma arvan, et kui me suudame rahu saavutada, siis see toimib. Mul pole selles kahtlustki," ütles ta.

Trump ütles, et sõja lõpetamiseks tehakse edusamme

Trump ja Zelenski pidasid koos Ovaalkabinetis pressikonverentsi.

Trump tänas Zelenskit USA-s viibimise eest ja ütles, et Venemaa ja Ukraina vahelise sõja lõpetamiseks tehakse edusamme.

Ta lisas, et tal oli Putiniga väga hea kohtumine ja on suur võimalus, et sellest midagi välja tuleb.

Trump märkis ka, et USA pealinnas on kohal seitse maailma liidrit, kellega ta kohtub pärast Zelenskiga kõnelemist.

Zelenski tänas Trumpi sõja lõpetamise püüdluste eest

Ovaalkabinetis Donald Trumpi kõrval istudes tänas Ukraina president Volodõmõr Zelenski USA presidenti tema isiklike pingutuste" eest Venemaa sõja peatamiseks Ukrainas.

Euroopas ei usuta Ukraina ja USA suurkohtumise edusse

USA president Donald Trump kohtub esmaspäeval kõigepealt Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga ja seejärel Ühendkuningriigi, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Soome, Euroopa Liidu ja NATO juhtidega. Trump rõhutas, et ootab kompromisse nii Venemaalt kui Ukrainalt. Samas on kõik näinud, et oma teise ametiaja algusest peale on Trump püüdnud vastutust Venemaa agressioonisõja eest lükata just Zelenski kaela. Euroopa juhid püüavad ära hoida Zelenski alandamise, mida nägime, kui ta viimati Washingtonis Trumpiga kohtumas käis.

USA väljaande Politico teatel tuli algatus Zelenskiga Washingtoni kaasa minna Soome presidendilt Alexander Stubbilt ja NATO peasekretärilt Mark Ruttelt.

Euroopa riikides, sealhulgas Ukrainas endas, esmaspäevase kohtumise edusse ei usuta.

"Putin teeb, mis tahab ja ei võta kellegi teise arvamust arvesse," sõnas Läti pensionär Inara.

"Ma ei usu, et pärast seda, kui Zelenskit USA-s koheldi nagu teda koheldi, võiks ta seekord palju rohkem saavutada, või et Trumpi hoiak tema suhtes kuidagi muutuks," lausus Gdanksi logistik Marcin Zmijewski.

Euroopa liidrite ja Ukraina kohtumine USA presidendi Donald Trumpiga. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Mandel Ngan

Kiievi riigiametnik Maria Denõsenko ei uskunud samuti kohtumise edusse.

"Mul pole mingeid ootusi, et miski võiks muutuda," ütles Denõsenko.

Ekspertide hinnangul on Euroopa juhtidel vaja end Washingtonis näidata tugevast küljest, et saavutataks vähemalt miinimumgi.

"Ma usun, et miinimumtase, mida Euroopa juhid tahavad Washingtonis saavutada, on tagada, et Ukraina osas ei lepitaks midagi enneaegselt kokku. Et lõpuks ikkagi tagataks Ukrainale sõjaline ja luureabi ja et tuleks ka mingi pühendumine kolmepoolsete kõnelust alustamiseks USA, Venemaa ja Ukraina vahel," sõnas Euroopa poliitikakeskuse analüütik Juraj Majcin.

Zelenski sõnul on asi selge - Venemaa alustas sõda, mistõttu peab Venemaa selle sõja ka lõpetama ning ükski teine lahendus loogiline ei ole.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", CNN, BBC, Reuters, AP

