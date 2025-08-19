X!

Eesti Raudtee teavitas Elroni raudteetööde venimisest maikuus

Eesti
Foto: Arp Müller
Eesti

Eesti Raudtee oli sunnitud Tapa-Tartu lõigu rekonstrueerimistööde tähtaja lükkama järgmise aasta teise poolde erinevate põhjuste kokkukuhjumisel; Elroni teavitati sellest tänavu mais, ütles saates "Uudis+" Eesti Raudtee juht Kaido Zimmermann.

Elron teatas hiljuti, et ei tihenda sügisest reisirongide sõiduplaane ning tõi põhjuseks Eesti Raudtee viibivad taristutööd. Eesti Raudtee vastas sellele, et aasta võrra edasi lükkunud töödest on Elroni pidevalt teavitatud.

Zimmermann ütles saates, et tänavu mais said nii minister kui ka Elron nende käest teada, et osa remonte, mis olid plaanitud lõppema tänavu septembriks, selleks ajaks siiski valmis ei saa.

Osa töid, näiteks kurvide õgvendamine, pöörmete vahetamine, saab valmis septembriks või isegi enne seda. Samuti peaksid septembriks valmis saama kontaktvõrgutööd, teha aga jäävad signalisatsioonitööd.

Kiltsi ja Rakke jaamaga juhtus aga nii, et seal tuleb ümber ehitada platvormid ja jaamateed ning seetõttu tuli ka juba valmis ehitatud kontaktvõrk panna uude kohta ning signalisatsioon uuesti projekteerida.

"Kõigepealt me lõpetame Tapa jaama signalisatsioonitööd, õigemini need on juba lõppenud, praegu käivad testimised, ja esimesest septembrist loodetavasti saame kasutusloa ja rongid saavad sõita siis kuni Tapani. Ja siis aasta lõpuks peaks olema (rong) Jõgeval ja järgmise aasta alguses siis Tartus," lausus Zimmermann.

Et tööde valmimise tähtaeg järgmise aasta teise poolde nihkub, sai Eesti Raudtee jaoks selgeks tänavu aprillis-mais, kui selgus, et signalisatsioonitöid tuleb hakata ümber projekteerima, ütles Zimmermann.

"Võib-olla me olime (varem) natuke liiga optimistlikud, et kõiki asju on võimalik paralleelselt teha. Aga sellel ajal, kui on suured ekskavaatorid objekti peal, siis /.../ me näeme, et juba praegu nad lõhuvad kõiki meie vanu kaableid kogu aeg, nii et ei ole mõtet proovida teha kõiki asju paralleelselt. Mingid tööd peavad olema enne lõpetatud, suured masinad peavad olema objektilt läinud. Alles siis on võimalik väiksemaid kaableid hakata panema, et neid ei lõhutaks ära kohe;" lausus Zimmermann.

Zimmermann lisas, et Eesti Raudtee on teinud 1. septembrist uue graafiku, et Elroni rongid saaksid sõita nii, et ei oleks vaja kasutada asendusbusse.

"Meil jätkuvad tööd veel Lagedi-Aegviidu vahel kontaktvõrgu ehitusega, lisaks kuue platvormi ehitused, kus on väiksed kiirusepiirangud, nii et tegelikult rongiliiklus saab normaliseeritud," ütles Zimmermann.

See, et rongid jäid ära Tartu ja Koidula vahel ja et ka Rakvere rong on ära jäänud, on olnud Elroni otsused, mis ei ole seotud otseselt Eesti Raudtee töödega, kuna nendes lõikudes Eesti Raudtee töid ei tee, lisas ta.

Toimetaja: Marko Tooming

