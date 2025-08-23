Ukraina hoiatas Valgevenet seoses õppustega Zapad-2025

"Moskva ja Minski režiimide koostöö kujutab endast otsest ohtu mitte ainult Ukrainale, vaid ka Poolale, Balti riikidele ja kogu Euroopale ning takistab ka USA presidendi Donald Trumpi rahumeelseid pingutusi sõja lõpetamiseks," öeldakse ministeeriumi veebisaidil avaldatud pöördumises.

Seal viidatakse, et lähinädalatel toimuvad Valgevenes Kollektiivse Julgeolekuorganisatsiooni sõjaväeõppused "Interaktsioon-2025", "Otsing-2025", "Ešelon-2025" ja Valgevene ja Venemaa Föderatsiooni relvajõudude ühine strateegiline õppus "Zapad-2025".

"Hoiatame Minski läbimõtlematute provokatsioonide eest, soovitame teil jääda ettevaatlikuks, mitte läheneda piiridele ja mitte provotseerida Ukraina kaitsevägesid," seisis välisministeeriumi avalduses.

Ukraina välisministeerium viitas ka sellele, et Venemaa ja Valgevene ühisõppuste Zapad-2021 varjus toimus Vene vägede koondumine Ukraina piirile aastatel 2021–2022, enne 24. veebruaril 2022 alanud täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko on lükanud tagasi väited, et õppusi võidakse kasutada Valgevene naabrite ründamiseks, nimetades seda "täielikuks jamaks".

Õppuses Zapad-2025 (Lääs-2025) on tekitanud julgeolekumuresid Valgevene naaberriikides Poolas, Leedus ja Lätis, aga ka laiemalt.

Ka Eesti Välisluureamet (VLA) on oma aastaraamatutes korduvalt viidanud õppustega Zapad kaasnevale julgeolekuriskide suurenemisele meie regioonis.

Valgevene kaitseministri sõnul hõlmavad õppused tuumarelvade ja Venemaal toodetud keskmise ulatusega hüperhelikiirusega raketi Orešnik kasutamise õppusi.