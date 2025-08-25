X!

Teisipäeval sajab jätkuvalt vihma

ilm
Foto: Ken Mürk /ERR
ilm

Meie ilma kujundav madalrõhkkond liigub Soome lahe idaosa kohalt kirdesse Laadoga järve taha, nõrgeneb seal ja ühineb Valge mere ääres süveneva tsükloniga. Eestis jätkuvad pöörise servas sajuhood, kuid sadude vahel on pikemad pausid.

Teisipäeva öö on Eestis muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, rannikul on võimalik äike. Puhub loode- ja põhjatuul 2-7, rannikul kuni 10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 6 kuni 10, rannikul kuni 13 kraadi

Hommik on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib äikest olla. Puhub valdavalt loodetuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 8 kuni 13 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub loode- ja läänetuul 3-9 m/s. Sooja tuleb 12 kuni 16 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võimalik on äike. Puhub lääne- ja loodetuul 2-7, rannikul kuni 9 m/s. Sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Kolmapäeval sajab hoovihma üksikutes kohtades. Öösel on sooja 3 kuni 9, rannikul kuni 14, päeval 15 kuni 18 kraadi.

Neljapäeval liigub üle maa läänest itta hoovihmapilvi. Öösel on sooja 6 kuni 10, rannikul kuni 14 kraadi, päeval 16 kuni 20 kraadi.

Reedel on vihmapilvi laialt üle maa. Öösel on sooja 8 kuni 12, rannikul kuni 16, päeval 15 kuni 21 kraadi. Laupäeval on sadu harv ja võimalik, et õhk suviselt soe.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

