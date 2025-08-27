Eesti 200 juht Kristina Kallas: meil on lõpuks raha

Haridus- ja teadusminister, erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et valitsusel on lõpuks ometi raha, millega turgutada majandust ja inimeste ostujõudu. Pärast Postimehes ilmunud vastavat uudist palus Kallas vabandust sõnakasutuse pärast, kuid kordas oma hinnangut.

"Me oleme kaks aastat teinud ebapopulaarseid otsuseid. Nüüd tunnen esimest korda, et meil on raha ka populaarsete otsuste tegemiseks. Meil on raha sitaks!" Nii vahendas Postimees Eesti 200 esimehe, haridus- ja teadusminister Kristina Kallase esimest reaktsiooni teisipäeval avaldatud majandusprognoosi kohta.

"Ma vabandan Postimehe pealkirjas esitatud tsiteeringu eest. See ei ole kohane väljendusviis, ma ei ole ennast viisakalt väljendanud. Ja teiseks ei ole see ka tõsi. Põrkasime Mikk Saluga eile kokku Postimehe maja ees õues, ma tulin just Postimehe stuudiost ja andsin ka ukse ees veel ERR-ile intervjuu. Vestlesime Mikuga lõbusalt kolm minutit, viskasime nalja ja tsiteerisime klassikuid ja ma liikusin edasi autosse. Mul ei olnud mingit ettekujutust, et ma andsin intervjuu. See oli vestlus, õues ukse ees," kirjutas Kallas kolmapäeva hommikul sotsiaalmeedias.

"Mul on piinlik selle nalja pärast, see ei ole kohane ja selline ei ole kohane eneseväljendus avalikus ruumis. Palun vabandust," märkis Kallas.

"Ja raha ei ole meil kuhjades. Esimest korda minu valitsuses oldud aja jooksul on meil eelarveprognoos positiivne – nominaalne defitsiit on vähenenud ja struktuurne positsioon on ülejäägis," sõnas ta.

Kallas rääkis, et valitsus on teinud Eestis suure pingutuse, see on tulnud suurte kärbetega toetustes ja raskustega inimeste jaoks igapäevaelus.

"Aga me oleme sügavast eelarveaugust väljumas ja riigieelarve on korda tehtud. Järgmise aasta kaitsekulude suurendamine viib eelarve uuesti miinusesse, kuid see on igati õigustatud ja ka inimesed on nõus laenu võtma kaitsekulude katteks," kirjutas Kallas.

"Kuid riigi püsikulud on kontrolli all. See annab võimaluse hakata uuesti tegema investeeringuid. Ja selle peale ma naljatasingi Mikule, et minul ei ole veel valitsuses oldud aastate jooksul kordagi olnud olukorda, kus ma oleks saanud planeerida investeeringuid, me oleme pidanud kaks eelarvet järjest tegema vaid valusaid kärped. Meil on raha, lõpuks ometi, millega turgutada majandust ja inimeste ostujõudu. Naljatades ei tasu ennast selle kohta väljendada," lausus Kallas.

Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles teisipäeval saates "Stuudios on peaminister", et selle aasta eelarve on üle 800 miljoni paremas seisus kui planeeritud.

Michali sõnul pingutab valitsus, et jätta ära tulumaksu tõus. Michal suhtus väga kriitiliselt ka automaksu.

Kallas Tartu ajalehes: Reformierakond on muutunud võimuerakonnaks

Samal ajal kolmapäeval Tartu Postimehes ilmunud intervjuus ütleb Kallas, et valitsus ei ole suutnud inimestele selgitada muudatusi, miks on vaja näitaks automaksu.

Kallas kritiseeris ka oma koalitsioonipartnerit Reformierakonda, öeldes, et see on oma kommunikatsioonis, eeskätt Tallinnas, rumalusi teinud.

"Reformierakond on nime poolest küll reformide erakond, kuid on suures osas muutunud võimuerakonnaks, kelle eesmärk ongi võimul püsida," lausus Kallas.

Samuti ütles Kallas, et Eesti 200 seisab vastu Reformierakonna jõhkrale populismile.

"Üks populismi näide, mis samuti meile sisse sõitis Reformierakonna kaudu, oli lasteaia kohatasu kaotamine Tallinnas," ütles Kallas.