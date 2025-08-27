X!

Eesti 200 juht Kristina Kallas: meil on lõpuks raha

Eesti
Valitsus kogunes arutama riigieelarvet ja RES-i. Kristina Kallas ja Kristen Michal.
Valitsus kogunes arutama riigieelarvet ja RES-i. Kristina Kallas ja Kristen Michal. Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Eesti

Haridus- ja teadusminister, erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et valitsusel on lõpuks ometi raha, millega turgutada majandust ja inimeste ostujõudu. Pärast Postimehes ilmunud vastavat uudist palus Kallas vabandust sõnakasutuse pärast, kuid kordas oma hinnangut.

"Me oleme kaks aastat teinud ebapopulaarseid otsuseid. Nüüd tunnen esimest korda, et meil on raha ka populaarsete otsuste tegemiseks. Meil on raha sitaks!" Nii vahendas Postimees Eesti 200 esimehe, haridus- ja teadusminister Kristina Kallase esimest reaktsiooni teisipäeval avaldatud majandusprognoosi kohta.

"Ma vabandan Postimehe pealkirjas esitatud tsiteeringu eest. See ei ole kohane väljendusviis, ma ei ole ennast viisakalt väljendanud. Ja teiseks ei ole see ka tõsi. Põrkasime Mikk Saluga eile kokku Postimehe maja ees õues, ma tulin just Postimehe stuudiost ja andsin ka ukse ees veel ERR-ile intervjuu. Vestlesime Mikuga lõbusalt kolm minutit, viskasime nalja ja tsiteerisime klassikuid ja ma liikusin edasi autosse. Mul ei olnud mingit ettekujutust, et ma andsin intervjuu. See oli vestlus, õues ukse ees," kirjutas Kallas kolmapäeva hommikul sotsiaalmeedias.

"Mul on piinlik selle nalja pärast, see ei ole kohane ja selline ei ole kohane eneseväljendus avalikus ruumis. Palun vabandust," märkis Kallas.

"Ja raha ei ole meil kuhjades. Esimest korda minu valitsuses oldud aja jooksul on meil eelarveprognoos positiivne – nominaalne defitsiit on vähenenud ja struktuurne positsioon on ülejäägis," sõnas ta.

Kallas rääkis, et valitsus on teinud Eestis suure pingutuse, see on tulnud suurte kärbetega toetustes ja raskustega inimeste jaoks igapäevaelus.

"Aga me oleme sügavast eelarveaugust väljumas ja riigieelarve on korda tehtud. Järgmise aasta kaitsekulude suurendamine viib eelarve uuesti miinusesse, kuid see on igati õigustatud ja ka inimesed on nõus laenu võtma kaitsekulude katteks," kirjutas Kallas.

"Kuid riigi püsikulud on kontrolli all. See annab võimaluse hakata uuesti tegema investeeringuid. Ja selle peale ma naljatasingi Mikule, et minul ei ole veel valitsuses oldud aastate jooksul kordagi olnud olukorda, kus ma oleks saanud planeerida investeeringuid, me oleme pidanud kaks eelarvet järjest tegema vaid valusaid kärped. Meil on raha, lõpuks ometi, millega turgutada majandust ja inimeste ostujõudu. Naljatades ei tasu ennast selle kohta väljendada," lausus Kallas.

Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles teisipäeval saates "Stuudios on peaminister", et selle aasta eelarve on üle 800 miljoni paremas seisus kui planeeritud.

Michali sõnul pingutab valitsus, et jätta ära tulumaksu tõus. Michal suhtus väga kriitiliselt ka automaksu.

Kallas Tartu ajalehes: Reformierakond on muutunud võimuerakonnaks

Samal ajal kolmapäeval Tartu Postimehes ilmunud intervjuus ütleb Kallas, et valitsus ei ole suutnud inimestele selgitada muudatusi, miks on vaja näitaks automaksu.

Kallas kritiseeris ka oma koalitsioonipartnerit Reformierakonda, öeldes, et see on oma kommunikatsioonis, eeskätt Tallinnas, rumalusi teinud.

"Reformierakond on nime poolest küll reformide erakond, kuid on suures osas muutunud võimuerakonnaks, kelle eesmärk ongi võimul püsida," lausus Kallas.

Samuti ütles Kallas, et Eesti 200 seisab vastu Reformierakonna jõhkrale populismile.

"Üks populismi näide, mis samuti meile sisse sõitis Reformierakonna kaudu, oli lasteaia kohatasu kaotamine Tallinnas," ütles Kallas.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:14

Osaka pääses kindlalt edasi, Gauff sai maratonmängus võidu

09:08

Droonitootja: võluvõtit droonide vastu olemas ei ole

09:08

Trump kaalub Venemaale majandussanktsioonide kehtestamist

09:07

Raul Eamets: perepoliitika tugevdamisel võiks tugineda teaduspõhisusele

09:00

Riik muutis RKIK-ile juhi leidmiseks konkursi tingimusi

08:55

Helilooja Anna Pärt: vanaisa on selline nagu vanaisa ikka

08:50

Keskmine palk oli teises kvartalis 2284 eurot, kasv aastaga 13,8 protsenti Uuendatud

08:43

Sinner loovutas USA-s avaringis vaid neli geimi

08:38

Tehisnärvivõrk kaitseb isesõitvat laeva häkkeri eest

08:34

ERR-i teleuudised kell 7:00

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.08

Põllumees leidis Eesti territooriumilt ründedrooni tükid

26.08

Kohalik elanik: kuulsin midagi üle maja lendamas ja seejärel plahvatust Uuendatud

26.08

Sõja 1280. päev: Ukraina ründas droonidega Krimmi raudteetaristut Uuendatud

26.08

Xi: Hiina ja Venemaa peaks koos maailmakorra ümber kujundama

26.08

SKA alustab septembris Vene pensionide väljamaksmist

26.08

Sünoptik: septembri algus võib tuua veel viivuks suvesooja

26.08

Rahvastikuteadlane: inimesed soovivad väiksemaid peresid Uuendatud

26.08

Swedbanki endine peakontor Tallinnas saab uued omanikud

26.08

Michal: eelarveprognoosi järgi jääb 800 miljonit üle

26.08

Ukraina peaminister kinnitas, et tema vend elab sõja ajal välismaal

ilmateade

loe: sport

09:14

Osaka pääses kindlalt edasi, Gauff sai maratonmängus võidu

08:43

Sinner loovutas USA-s avaringis vaid neli geimi

08:06

Mikk Bauer oli Hiinas teine, klubikaaslastega saadi kolmikvõit

04:55

EOK kaalub suurhalli asukohaks Suur-Sõjamäe piirkonda Tallinnas

loe: kultuur

26.08

Tiia Kõnnussaar: me ei tohiks karta, et raamatud on laste jaoks liiga keerulised

26.08

Purga: majandusprognoos soosib palgatõusu kultuuri- ja spordivaldkonnas

26.08

Draamateater avab 106. hooaja Semperi ja Ojasoo lavastusega "Kuningas Ubu"

26.08

Liis Vares nelja-päevasest kestvusetendusest: see on ruumi dokumentatsioon Uuendatud

loe: eeter

08:55

Helilooja Anna Pärt: vanaisa on selline nagu vanaisa ikka

26.08

Tiia Kõnnussaar: me ei tohiks karta, et raamatud on laste jaoks liiga keerulised

26.08

Meelelahutaja Kaarel Tuvike: oma tõelise kire leidsin tänu tülile Irdiga

26.08

Tõnu Talvi: karu eest hoiatav silt metsas tekitab kõhedust looduse ees

Raadiouudised

26.08

Purga: kultuuritöötajate palga suhtes võib olla mõõdukalt optimistlik

26.08

Päevakaja (26.08.2025 18:00:00)

26.08

Elva vallas leiti põllult ründedrooni tükid

26.08

Rahandusministeerium prognoosib tuleva aasta hinnakasvuks 3,5 protsenti

26.08

Sotsiaalministeerium pakkus välja mitu poliitikameedet sündimuse suurendamiseks

26.08

Raadiouudised (26.08.2025 15:00:00)

26.08

Kohtla-Järvel korruptsiooniskandaalis on kolmele isikule esitatud süüdistus

26.08

Kohalik elanik püüdis salvestusele alla kukkunud ründedrooni heli

26.08

Eesti eksperdid tunnevad muret Venemaa digirünnakute pärast

26.08

Raadiouudised (26.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo