Mark Soosaar kandideerib sotside asemel Isamaa nimekirjas

Mark Soosaar
Mark Soosaar Autor/allikas: ERR/Arp Müller
Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv filmilavastaja Mark Soosaar kandideerib sügisestel kohalikel valimistel Pärnus hoopis Isamaa nimekirjas.

"Jah, sest sotsidel ei ole oma nimekirja Pärnus ja kandidaatidel paluti leida teised nimekirjad. See oli juhtkonna soov," ütles Soosaar ERR-ile.

Soosaare sõnul kutsus Isamaa ise teda oma ridades kandideerima ja ka vaated tema ja Isamaa vahel langevat kokku. "Tähtis on kuivõrd sa tunned oma piirkonda, kohalikel valimistel ei ole nii tähtis mis erakonnast sa oled," lausus Soosaar.

Soosaar rääkis, et jääb edasi Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda.

Mark Soosaar on sotsiaaldemokraatide liige alates 2005. aastast.

Sotsiaaldemokraatide peasekretär Piret Hartman ütles ERR-ile, et sotsiaaldemokraadid osalevad neil kohalikel omavalitsuste valimistel Pärnus vaimisliidus Südamega Pärnu.

"Nii on otsustanud teiste hulgas sotsiaaldemokraadid Garri Raagmaa, Jana Ristimets, Jaan Krinal ja Ingrid Sinikas, kes on algusest peale olnud valimisliidu Südamega Pärnu loomise juures. Üleskutse valimisliidus osalemiseks on tehtud kõigile erakonna liikmetele," lausus Hartman.

"See, kas ja kuidas kohapeal välja minnakse, sõltub eelkõige kohalike erakonna liikmete soovist ja otsusest. Valimisliidu Südamega Pärnu meeskonna ning tugeva liidri Kirstel Voltenbergiga oli ühisosa kõige suurem. Loomulikult tahame erakonnana olla esindatud ning sõna sekka öelda kõigi maakonnakeskuste tegemistes. Praegu on seis selline, et valimisliiduga üheskoos on võimalused kohaliku elu arendamiseks sotsiaaldemokraatidel kõige suuremad," kommenteeris Hartman.

Eelmistel kohalikel valimistel 2021. aastal oli SDE Pärnus väljas oma nimekirjaga, sai 4,2 protsenti toetust, millega nad volikogusse kohti ei saanud. Isamaa sai eelmistel KOV valimistel Pärnus toetust 14,7 protsenti.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

