Kulla hind tõusis taas rekordkõrgele

Kulla hind jätkas tõusu ning see jõudis teisipäeval rekordkõrgele, ületades 3500 dollari piiri ühe untsi eest.

Kulla hind tõusis teisipäeva hommikul 0,9 protsenti 3508,70 dollarini untsi kohta. Hiljem hind veidi langes ning kukkus alla 3500 dollari piiri, vahendas Financial Times.

Analüütikute sõnul on nõudlus kulla järele kasvanud, kuna investorid muretsevad maailmamajanduse käekäigu pärast. Samal ajal kasvab veel mure USA föderaalreservi iseseisvuse pärast, kuna president Donald Trump avaldab survet selle esimehele.

Trump nõuab intressimäärade langetamist ning vallandas föderaalreservi nõukogu liikme Lisa Cooki. Trump süüdistab Cooki sobimatus käitumises kinnisvaralaenu saamisel.

Investorid muretsevad nüüd, et USA inflatsioon võib kiireneda, kui föderaalreserv peaks poliitilise surve tõttu langetama intressimäärasid.

"Kõik jookseb kokku, et luua ideaalne olukord kulla hinna tõusuks. Kasvav majanduslik ebakindlus muudab kulla üsna selgelt atraktiivsemaks," ütles finantsfirma BNP Paribas tippjuht David Wilson.

Keskpangad koguvad samuti reservvaradena kulda ning Goldman Sachs prognoosib, et kulla hind ületab järgmisel aastal nelja tuhande dollari piiri.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et ka hõbeda hind kerkis teisipäeval rekordkõrgele. Hõbeda hind kerkis 0,3 protsenti 40,8 dollarini untsi kohta. Viimaste kuude jooksul on investorid tundnud üha suuremat huvi hõbeda vastu.

"Sellel on veel palju tõusmise potentsiaali. Ma arvan, et seda tõukab puhtalt investorite nõudlus," ütles finantsfirma ANZ ekspert Daniel Hynes.