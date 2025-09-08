Riigikaitsekomisjon: puudused kaitsevaldkonnas tuleb viivitamatult lahendada

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo kinnitas, et kaitseväel on ülevaade olemasolevatest varudest, nende asukohast, ja varudest, mis on tulemas. Riigikontrolli poolt viidatud puuduste kõrvaldamiseks aruandluses kiirendab kaitsevägi teabe liikumist andmebaaside vahel.

"Ma ei välista seda, et me peame võtma juurde tööle audiitoreid või mõtlema läbi, kuidas me inventuuri teeks. Moodustame eraldi meeskonnad ja palkame inimesed. Kaitsevägi igapäevaselt tegutseb nii väljaõppe kui sõjalise kaitse ettevalmistamisega. Varud liiguvad, mõned asjad kuluvad ära. Ostame peale ja kogu aeg käib paralleelselt arvestus. Ja see arvestus võib-olla tõesti reaalajas ei jõua õigesse andmebaasi. Läheb natuke aega. Ja sealt tekivad ka ajutised erinevused," rääkis Merilo.

Riigikaitsekomisjon ei saanud esmaspäeval kaitsevaldkonna esindajatelt konkreetset tähtaega, millal puudused on kõrvaldatud. Oktoobriks valmib erakorraline inventuur.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200) tõdes, et aasta lõpuks ei pruugi asjad korras olla. "Mõningatel puhkudel on tegu süsteemsete probleemidega, mis on kestnud aastaid ja tänu otsustele, mida on võetud mitte eelmisel ega käesoleval aastal, vaid tunduvalt varem, tolleaegsete juhtide poolt," ütles ta.

Riigikaitsekomisjon ei hakka eelnevaid juhte vaibale kutsuma.

"Mis me neist kutsume? Me peame rääkima nendega, kes on praegu ametis ja kes peaks asjad korda tegema. See on nende võimuses ja nende pädevuses," lausus Stoicescu.

Riigikaitsekomisjoni aseesimehe Leo Kunnase sõnul ei oleks tohtinud riigi kaitseinvesteeringute keskust (RKIK) ja kaitseressursside ametit kaitseväest eraldi asustustena üldse luua. "Need on puhtalt rahuaja struktuurid ega saa funktsioneerida normaalselt sõja ajal. Lõpuks küsime - mis funktsioone siis kaitseväe juhatajalt ja kaitseväelt võiks üldse veel ära võtta?" ütles ta.