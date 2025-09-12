Kolonel Kiviselg: õppus Zapad on seekord 10–20 korda väiksem kui eelmised

Kaitseväe hinnang on vaatamata vahepeal toimunud drooniprovokatsioonidele Poolas, et Venemaa ja Valgevene ühisõppus Zapad ei kujuta meie piirkonna riikidele ohtu; lisaks on seekord tegu kordades väiksema õppusega kui varem, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

Peale Poolasse lennanud droonide juhtumit on avalikkuses tõmmatud paralleele drooniprovokatsioonide ning Valgevenes ja Venemaal toimuvate õppuste Zapad vahel, kuid kaitseväe hinnang on endiselt, et õppus on märkimisväärselt väiksem kui eelmistel kordadel ja ohtu ei kujuta, lausus Kiviselg.

"Endiselt püsib hinnang, et Zapad 2025 on oluliselt väiksemas mahus võrreldes eelmiste Zapaditega, mis toimusid 2017 ja 2021. Saab öelda, et Zapadi õppus ei ohusta kuidagi meie regiooni riikide julgeolekut. Nii Valgevene kui ka Venemaa territooriumil viiakse läbi teatud taktikalisi tegevusi, aga võib öelda, et seekordne Zapad jääb 10 kuni 20 korda väiksemaks," ütles Kiviselg.

Sõjategevuse kohta Ukrainas märkis Kiviselg, et viimasel nädalal kasvas mõnevõrra Venemaa rünnakute aktiivsus, kuid olulisi läbimurdeid või edenemisi Vene väed ei saavutanud.

"Ründetegevuse põhipingutus on endiselt Donetski oblastis Pokrovski ja Kostjantõnivka vahelisel alal, kuhu on koondatud täiendavaid üksuseid. Vene relvajõud pole uute jõududega ülekaalus suutnud maksma panna," ütles ta.

Ukraina vägedel on samas vasturünnakute käigus õnnestunud ühel suunal edasitungimine seisma panna ja vabastada väiksemaid alasid.

"Küll on (Vene vägedel) marginaalne edasiminek toimunud Pokrovskist läänes. Samuti on olnud vähene edu ida pool asuvate Kupjanski ja Lõmani suunal, kuid kumbki suund pole pakkunud Venemaale võimalust operatiivseks läbimurdeks," lausus Kiviselg.

Järgnevatel nädalatel jätkub eeldatavalt jätkub Ukrainas rinnetel sarnane tegevus, mis tähendab, et suuremaid edusamme Vene väed ei tee, lisas ta.

Negatiivne rekord sündis Ukrainas 7. septembril, kui venemaa viis läbi Ukraina vastu kombineeritud rünnaku, kus kasutati 810 Shahed-tüüpi peibutus- ja ründedrooni, lisaks tiibrakette ja ballistilisi rakete, ütles Kiviselg.

Kuigi Ukraina oli õhutõrjega suhteliselt efektiivne, tõrjudes umbes 90 protsenti õhuohtudest, fikseeriti üheksa raketitabamust ja 54 droonitabamust, lisas ta.