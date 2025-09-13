Poolas ja Rumeenias tõusid laupäeval drooniohu tõttu hävitajad õhku

Poola võimude teatel tõusid Poolas drooniohu tõttu riigi enda ja liitlaste hävitajad. Seoses droonirünnakute ohuga Ukraina lääneosas anti välja hoiatus, mis kestis umbes kaks tundi. Rumeenia saatis laupäeval samuti välja hävitajad, ent juba reaalselt riigi õhuruumi rikkunud Vene drooni tõttu.

Poola ja liitlaslennukid viisid laupäeva pärastlõunal lühiajaliselt Poola õhuruumis läbi ennetava operatsiooni droonirünnakute ohu tõttu Ukrainas, teatasid ametivõimud. Häireseisund kehtis umbes kaks tundi, enne kui see tühistati, kirjutas Euronews.

Ida-Poolas asuv Lublini lennujaam suleti.

Hoiatused anti Lublini vojevoodkonna viiele maakonnale. Hoiatused, mis avaldati X-i postituses, kõlasid järgmiselt: "Õhurünnaku oht. Olge äärmiselt ettevaatlikud. Järgige ametivõimude juhiseid. Oodake edasisi teadaandeid."

Vastava avalduse tegi ka peaminister Donald Tusk. "Vene droonide ohu tõttu Ukraina kohal Poola piiri lähedal on meie õhuruumis alanud ennetavad õhuoperatsioonid – nii Poola kui ka liitlaste omad. Maapealsed õhutõrjesüsteemid on saavutanud kõrgeima valmisoleku," kirjutas Tusk oma postituses.

Hiljem lisas Tusk postituse, milles öeldi: "Ohutase tühistatud. Tänan kõiki operatsioonis osalenuid nii õhus kui ka maal. Jääme valvsaks."

Poola armee avalduse kohaselt oli tegemist ennetavate meetmetega, õhuruumi rikkumisi ei ole Poolas täheldatud.

Juhtum leidis aset pärast seda, kui kolmapäeval sisenesid Poola õhuruumi Venemaa droonid, millest osa NATO hävitajad seejärel alla tulistasid.

Vene droon rikkus Rumeenia õhuruumi

Rumeenia kaitseministeerium teatas, et Venemaa droonide rünnakus Ukrainale rikkus droon Rumeenia õhuruumi ja Rumeenia saatis välja hävituslennukid, vahendas Reuters.

Kaitseministeerium saatis välja kaks F-16 hävitajat ja hoiatas Doonau jõe ja Ukraina piiri lähedal asuva Tulcea maakonna elanikke, et nad peaksid ohu tõttu varju otsima, teatas kaitseministeerium avalduses.

Lisati, et hävitajad tuvastasid riigi õhuruumis drooni, mida nad jälgisid, kuni see radarilt maha kukkus 20 kilomeetrit Chilia Veche külast edelas. "Droon ei lennanud asustatud alade kohal ega kujutanud endast elanikkonnale otsest ohtu," öeldi avalduses.