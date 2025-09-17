Läti pidas kinni arvatava Vene spiooni

Läti riiklik julgeolekuteenistus (VDD) pidas 27. augustil kinni Läti kodaniku, keda kahtlustatakse teabe kogumises sõjaliste objektide kohta ja selle edastamises Venemaa luureteenistustele, teatas VDD kolmapäeval.

Uurimise käigus on selgunud, et kodanik edastas Venemaa luureteenistustele teavet mitme Läti sõjalise objekti asukoha, paigutuse ja turvalahenduste kohta, teatas VDD. Samuti edastas kinnipeetav Vene luurele teavet uute sõjaliste objektide ehituse, sõdurite väljaõppe ning teiste NATO riikide sõjaväelaste viibimise kohta Lätis. VDD käsutuses oleva teabe kohaselt andis mees Vene luurele üle ka muud informatsiooni, mida saaks kasutada Läti ja teiste Balti riikide julgeolekuhuvide vastu.

VDD viis isikuga seotud neljal objektil Riias ja selle ümbruses läbi menetlustoiminguid ning vaatab läbi konfiskeeritud andmekandjate ja dokumentide sisu.

Kahtlustatav on vahi alla võetud. Süüdimõistmisel võib teda oodata ühe- kuni kümneaastane vabadusekaotus ja vara võõrandamine.

Augusti lõpus teatas VDD, et amet on algatanud kolm kriminaalmenetlust Venemaa kasuks toimuva spionaaži kohta. Neljapäeval lisati, et üks kriminaalasi on sel aastal tõendite puudumise tõttu lõpetatud.

Uurimise huvides ei jaga amet praegu kriminaalmenetluste kohta rohkem kommentaare.

Läti kõige kõmulisem viimaste aastate spionaažijuhtum on seotud endise rahvasaadiku Jānis Ādamsonsiga. Esimese astme kohus mõistis Adamsonsi Venemaa kasuks spioneerimise eest kaheksaks aastaks ja kuueks kuuks vangi. Praegu on juhtum arutusel apellatsioonikohtus.