X!

Tarien: Venemaa lennukite tuvastuslennud toimuvad sageli

Välismaa
Jaak Tarien
Jaak Tarien Autor/allikas: "Välisilm"/ERR
Välismaa

Endine õhuväe ülem ja droonitootja Lendurai äriarenduse juht Jaak Tarien sõnas "Välisilmas", et Venemaa hävitajate viibimine Eesti õhuruumi läheduses on üsna tavaline. Samuti on tavapärane, et vaenlase lennukitel on välja lülitatud transponderid, mistõttu peavad liitlaste hävitajad ise olukorda kontrollima minema.

Möödunud reede hommikul sisenes Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi kolm Venemaa hävituslennukit MIG-31 ning viibisid Eesti õhuruumis ligi 12 minutit.

Lennuvahenditel puudusid lennuplaanid ning transponderid oli välja lülitatud. Rikkumise hetkel puudusid lennuvahenditel ka kahepoolne raadioside Eesti lennuliiklusteenindusega.

Endine õhuväe ülem ja droonitootja Lendurai äriarenduse juht Jaak Tarien sõnas "Välisilmas", et see, et vaenlane on oma lennumasinal lülitanud välja transponderid ja pole teavitanud oma lennuplaanidest, on üsnagi tavaline nähtus.

"Me näeme lennukeid piisavalt kaugelt, et reageerida. Nüüd juba aasta olnud ka Soome NATO liige, mis teeb selle koordinatsiooni palju lihtsamaks. Tavapärane on see, et kui Venemaa hävitajad lülitavad sisse transponderid, annavad lennuplaani ja on sides Eesti lennuliiklus teenistusega, siis ei ole põhjust neid tuvastama minna. Kahjuks sagedasti nad seda ei tee ja seetõttu olid ka soomlased huvipakkuvat lendu juba tuvastama läinud, kuigi nad ei olnud NATO õhuruumi veel rikkunud. Soomlased läksid neid tuvastama, sest kolm MIG-31 ilma transponderiteta vastab kriteeriumitele, et minna tuvastama. Kui nad sisenesid Eesti õhuruumi, siis olid kohe kohal ka siin paiknevad NATO õhuturbe missiooni raames Itaalia hävitajad," lausus Tarien.

Tarieni sõnul tehakse sääraseid tuvastuslende üsnagi tihti.

"Ütleme nii, et neid tuvastuslende on piisavalt sagedasti. Kui Venemaa hävitajad lihtsalt lendavad rahvusvaheliste vete kohal, siis ainuke põhjus neid tuvastama minna on see, et nad ei teavita sellest, nad ei anna lennuplaani ja nad ei lülita sisse transpondereid. Sel juhul on see tavapärane protseduur, et neid minnakse tuvastama," selgitas Tarien.

Tarieni hinnangul võisid Ämarist liitlaste lennukid juba enne õhku tõusta, kui Venemaa hävitajad Eesti õhuruumi sisenesid, kuna suure tõenäosusega olid soomlased Eestit juba juhtumist teavitanud.

Räägitud on ka õhuturbemissiooni muutmist õhukaitsemissiooniks, mis endise õhuväe ülema sõnul erinevad üksteisest tegevusjuhiste poolest.

"Kuidas käitutakse, kellele on delegeeritud otsustusõigus kasutada jõudu, erinevad standardid, millele lend peab vastama, et teha vastavaid tegevusi - need on need erinevused. Ma saan ainult umbmääraselt rääkida, kuna täpsed protseduurid on loomulikult salastatud," selgitas Tarien.

Liitlaste lennukite ülesanne on rahuajal õhuruumi tunginud lennukeid tuvastada, proovida pilootide tähelepanu saada ning saada neid kutsungitele vastama.

"Võetakse lennukile sappa ja on olemas rahvusvaheline hädaabi raadiosagedus, mida kõik piloodid ja lennukid peaksid kuulama ja kus liitlased, siis ütlevad, et oleme NATO õhuturbe lennul ja me oleme tulnud teid tuvastama, palun identifitseerige ennast. Kui on sappa võetud, otsest reaktsiooni ega ohtu ei nähta, siis tavapäraselt tehakse ka foto. Üks lahingpaari lennuk läheb sihtmärgi kõrvale ja teine teeb pildi, et oleks näha, et asukoht on täpselt paika pandud, sest meie oma lennuk on seal kõrval ja me teame, kus meie lennuk oli," sõnas Tarien.

"Pärast pildi tegemist ja kui pole ikka reaktsiooni kutsungitele, proovitakse jätkuvalt kuidagi sidet saada. Olgu selleks pilootide käemärgid või tiibade viibutamised. Üldjuhul rahuajal, kui see toimuks rahvusvaheliste vete kohal, siis me ei läheks selleni, et hakkame trajektoore läbi lõikama ja üldiselt hävituslennukite puhul on see ka ebaotstarbekas, sest hävitajad on üsna manööverdusvõimelised ja nina alt läbi lendamine väga palju tulemusi ei anna. See on pigem ohtlik. Kui ei tuvastata sõjalist ohtu, siis jääbki see eskortimise tasemele. Kui oleks tuvastatud sõjaline oht, siis läheksid edasi need protseduurid kuni hoiatuslaskudeni ja alla laskmiseni," ütles Tarien.

Ämarist jõuavad liitlaslennukid sihtmärgini minutitega, kuid täpne aeg on salastatud.

"On erinevad valmidusastmed. Kõige kõrgem valmidusaste on lahingpatrull, et lennukid juba on õhus ning kohe lähevad, aga see oleks ääretult kallis ja ebaotstarbekas rahu ajal. Järgmine aste on töötavate mootoritega lennukid raja otsas, kus piloodid on sees pidevalt. Ka see on ääretult kulukas. Tüüpiline rahuaja valmidus on see, et lennukid on angaaris, piloodid on lähedal ja valmis mootorit käivitama ja kohe, kui häire tuleb, minnakse õhku. Täpne minutite arv, millega on kohustus õhku saada, on salastatud, aga me räägime siin üsna loetud minutitest, millega nad saavad õhku ja siis on juba arvutatav teekond sihtmärgini," ütles sõnas Tarien.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Välisilm", intervjueeris Joosep Värk

Samal teemal

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:05

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

23:01

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

22:58

Prantsusmaa tunnustas ametlikult Palestiina riiki

22:49

Tarien: Venemaa lennukite tuvastuslennud toimuvad sageli

22:42

Madis Kallas: meie heitealad vajavad järeleaitamist

22:09

ETV spordisaade, 22. september

22:09

Rahapoliitika leevendamine võis anda löögi USA föderaalreservi mainele

22:09

Euroopa Liit soovib luua Indiaga lähedasemaid kaubandussuhteid

22:03

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:56

Eesti suusahüppajad said suvisel GP-etapil seitsmenda koha Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23:01

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

13:33

Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

21.09

NATO hävitajad tõusid Läänemere kohal õhku Vene luurelennuki tõttu

21.09

Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

16:30

Kütus kallines tanklates järsult

10:35

ISW: Venemaa loob sõjapidamise kõrval sõdurite strateegilist reservi

15:34

Ida-Virumaal Pühajõel kukkus alla väikelennuk Uuendatud

18:45

Lääneliitlased mõistsid ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa tegevuse hukka Uuendatud

13:03

Otse kell 16.50: Eesti õhupiiri rikkumise küsimus ÜRO julgeolekunõukogus

07:05

Charlie Kirki mälestusteenistusel osalesid ka Trump ja JD Vance

ilmateade

loe: sport

23:05

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

22:42

Madis Kallas: meie heitealad vajavad järeleaitamist

22:09

ETV spordisaade, 22. september

21:56

Eesti suusahüppajad said suvisel GP-etapil seitsmenda koha Uuendatud

loe: kultuur

19:00

Vanemuise uues lavastuses jutustab Nikolai Triik Konrad Mäe lugu

18:52

Olari Elts: nüüd on riigi kord

17:23

Kaarel B. Väljamäe avaldas luulekogu "Tumeruuge tuisukuu"

17:17

Eesti keeles ilmusid Gerald Durrelli memuaarid "Mina ise ja muud loomad"

loe: eeter

17:08

ETV2 esitleb Matsalu loodusfilmide festivali pärleid

16:31

Riina Hein: oma saatuse eest ei pääse

16:23

Laura Võigemast: ma ei väsi inimestest, kes tunnevad huvi maailma vastu

13:49

Haide Männamäe: Emma sündi ootasime seitse aastat

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (22.09.2025 18:00:00)

17:35

Pärnu rannahoone omanik soovib selle kõrvale ehitada spaahotelli

17:25

Kaspar Oja: riik peaks uurima, kuidas tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas kulude kasvu peatada

15:35

Euroopa Liidu ohtlike võõrliikide nimekirja lisandusid ka Eestis tuntud pargitatar, mink ja kanada kobras

15:25

Spordiürituste korraldajad otsivad paisuva eelarve tingimustes toetajaid

15:20

Raadiouudised (22.09.2025 15:00:00)

12:20

Välisteenistust ega välisesindusi uus eelarve koomale ei tõmba

12:20

Raadiouudised (22.09.2025 12:00:00)

10:10

Macron survestab Euroopat Vene energia importi lõpetama

10:05

Eestis on kuus kriisihooldusperet, aga vaja oleks rohkem, sest sünniperedest eraldatud laste arv kasvab

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo