Eluasemehinnad kerkisid teises kvartalis aastavõrdluses 5,5 protsenti

Korterite hinnad tõusid teises kvartalis võrreldes 2024. aasta sama ajaga 4,5 protsenti ja majade hinnad 7,8 protsenti.

Statistikaameti juhtivanalüütik Märt Umbleja tõi välja, et võrreldes eelmise kvartaliga tõusid teises kvartalis korterite hinnad 4,8 ja majade hinnad 1,4 protsenti.

"Üle Eesti on korterite hinnad tõusnud kaks kvartalit järjest pärast 2024. aasta langusperioodi. Erandina püsisid korterite ruutmeetrihinnad esimeses kvartalis muutumatuna Tallinnas, kus hinnad tõusid alles nüüd, teises kvartalis 3,9 protsenti," selgitas Umbleja.

Eluaseme hinnaindeks 2016-2025 Autor/allikas: Statistikaamet

Tehingute rahaline maht oli tänavu teises kvartalis suurem nii esimesest kvartalist kui ka 2024. aasta teisest kvartalist. Viimati oli korterite ja majade tehingute rahaline maht praegusest suurem 2022. aasta teises kvartalis, kuid siis oli ka tehingute arv suurem.

"Seega saab öelda, et kinnisvara hinnatase oli selle aasta teises kvartalis kõrgem võrreldes 2022. aasta teise kvartaliga ning 2022. aasta teise kvartali suurem tehingute rahaline maht oli tingitud turu suuremast aktiivsusest," kommenteeris Umbleja.

Omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks tõusis teises kvartalis võrreldes esimese kvartaliga 2,6 ja võrreldes 2024. aasta teise kvartaliga 3,5 protsenti.

Eluaseme hinnaindeks näitab, kui palju on kodumajapidamiste poolt eluaseme soetamiseks tehtud tehingute puhul ruutmeetrihinnad ajas muutunud. Seda arvutatakse korterite ja majade kohta.

Omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks iseloomustab seda, kuidas on muutunud kodumajapidamiste jaoks uute eluasemete soetamise ning eluaseme ostja ja kasutajana tehtud muude kulutuste hinnad. Indeks koosneb neljast osast: eluaseme ost, muud eluaseme ostmisega seotud teenused, eluaseme kapitaalremont ja eluaseme kindlustus.