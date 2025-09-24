Nädala alguses hinda tõstnud tanklaketid viisid taas hinda alla

Kütuse hind kukkus tanklates septembri alguses, kui tanklakett Neste teatas, et lõpetab kliendiprogrammi raames kütuse soodushinnaga müümise ning langetab hinnad kõigile ostjatele ühele tasemele. Selle järel langetasid kütuse hinda ka teised tanklaketid, kes aga soodustuste programmist loobuda ei plaani.

Tavapäraselt on Eesti tanklaketid müünud kütust sama hinnaga, jälgides konkurentide kuvatavaid hindu ja korrigeerinud hinnataset sellest lähtuvalt. Septembrist on aga kütuse hinnad liikunud erineval tasemel, mida mõjutab nii üldine hinna langetamise surve kui ka kettide erinevad soodusprogrammid.

Kui 1. septembril langetas Neste 95-oktaanise bensiini liitrihinna oma jaamades 1,424 eurole ning diislikütuse hinna 1,269 eurole, siis näiteks Alexelas jaamades olid need samal päeval vastavalt 1,504 ja 1,334, Olerexis 1,444 ja 1,279 ning Circle K jaamades 1,414 ja 1,259.

Käesoleva nädala esmaspäeval aga tanklaketid tõstsid järsult hinda. Päeva teises pooles tuli Neste tanklas bensiini 95 eest tasuda 1,549 eurot liitrist ning diislikütuse liitri eest 1,409 eurot.

Teisipäeva õhtul hakkasid tanklaketid kütuse hinda taas allapoole korrigeerima ning kolmapäeva hommikuks oli Tallinna kesklinnas Neste 95-oktaanise bensiini hind 1,374 eurot liitri eest ning diislikütuse hind 1,236 eurot. Circle K 95-oktaanise bensiini liitrihind ulatus kolmapäeva hommikul 1,399 euroni ning diislikütuse hind 1,239 euroni.

Hinna langetamise survele paistab vastupanu osutavat Alexela, mis müüs kolmapäeva hommikul Tallinnas 95-oktaanist bensiini liitrihinnaga 1,462 eurot ning diislikütust 1,342 eurot.