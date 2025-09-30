X!

Oktoober algab sama jaheda ilmaga kui september lõppes

ilm
Foto: Ken Mürk/ERR
ilm

Oktoobri esimesel päeval on ilm Eestis sama jahe, kui see oli septembri viimastel päevadel. Tuleb ka öökülma ning päeval temperatuur üle 12 kraadi ei tõuse.

Saabuv öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, Lääne-Eestis aga pilvisem ning vähest hoovihma on oodata peamiselt saartel. Paiguti tekib udu. Tuul on nõrk ja muutlik, saartel ja läänerannikul puhub aga idakaare tuul 1 kuni 7, öö hakul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni 3, rannikul kuni 9 kraadi.

Hommikul on pilvisus vahelduv ning saartel sajab kohati ka vähest vihma. Tuul puhub valdavalt idakaarest 1 kuni 6, läänerannikul iiliti kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni 4,rannikul kuni 10 kraadi.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning vaid saartel sajab kohati vähest vihma. Puhub nõrk, valdavalt idakaare tuul ning termomeetri näit tõuseb vahemikku 9 kuni 12 kraadi.

Neljapäeval on pilvisus vahelduv, reedel kohati vähenegi ning sademeid oodata pole. Tuulgi on neil päevil nõrk. Nädalavahetusel pilvisus tiheneb ning tuul tugevneb. Laupäeval sajab hoovihma kohati, pühapäeval juba laialdasemalt.

Kui päeval on sooja keskmiselt 10, pühapäeval 11 kraadi, siis öötundidel langeb termomeetrinäit paiguti miinuspoolelegi. Pehmem tuleb öö vastu pühapäeva, mil sooja on 3 kuni 8, saartel kuni 11 kraadi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

