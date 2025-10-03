Gaasi hind langeb ja talveks pole kodutarbijatele hinnatõusu näha

Maagaasi hind on langenud samale tasemele, kus see oli 2021. aastal ning praegu ei ole näha, et hind sel sügistalvel kodutarbija jaoks oluliselt tõuseks, ütlesid ERR-iga rääkinud gaasimüüjad.

Gaasi hind on maailmaturul kukkunud praeguseks nii palju, et on jõudnud tagasi 2021. aasta suve tasemele ehk hind on naasnud sinna, kus oli enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Neljapäeva seisuga oli maagaasi hind Hollandi gaasibörsil TTF 31 eurot megavatt-tunnist. Näiteks tänavu veebruaris keris hind korraks pea 60 euroni, kuid on sestpeale olnud languses. Viimased kolm kuud on hind püsinud 30 ja 35 euro vahel megavatt-tunnist.

"Gaasiturg on praegu stabiilne. Uued tarneahelad on paigas ja gaasi hind on kukkunud tagasi 2021. aasta suve tasemele. Praeguste prognooside kohaselt hind seal ka algaval küttehooajal püsib," ütles ERR-ile Elengeri portfellihalduse ja optimeerimise juht Kristofer Vähi.

Vähi ütles, et juunist siiani kehtiv hind koduklientidele (0,54 eurot kuupmeetrist) jääb Elengeril samaks ka novembris. Mis edasi saab, sõltub maailmaturu hindadest, eriti TTF-i hindadest, millega Eesti piirkonda gaasi ostetakse.

Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles ERR-ile, et tema ei usu, et talvel gaasi hind kodutarbijate jaoks tõuseb.

"Võrreldes eelmise talvega saavad hinnad olema tõenäoliselt 20 kuni 30 protsenti soodsamad ja tänasest tasemest tõenäoliselt gaasihinnad ei tõuse," lausus Nõu.

Mullu detsembris kõikus gaasi hind TTF-i börsil 40 ja 50 euro vahel, tõusis jaanuaris üle 50 euro ning jõudis veebruaris tipuni ehk 58 euroni megavatt-tunnist.

Samas ei saa välistada, et hind võib ka sel sügistalvel kõikuma hakata, sest praegune tasakaal on veel üsna habras ja muutujaid palju, lausus Vähi.

"Maailmaturul on aina enam USA LNG-d, pakkumise suuremahuline kasv võtab aga veel mõned aastad aega. Euroopas on mahutite seis ajaloolisest keskmisest mõnevõrra madalam, mistõttu võivad külmad ilmad või mõni ootamatu olukord põhjustada hinnakõikumisi," märkis Vähi.

Nõu aga märkis, et arvestades kasvanud LNG tootmisvõimekust võrreldes aastatagusega, siis oht, et gaasi Euroopa Liidu jaoks väheks jääks, on muutunud minimaalseks ja see väljendub ka hindades.

"Teoreetiliselt võivad maagaasi hinda tõsta külm ilm ja ilmaprognoosid, geopoliitilised arengud, samuti probleemid LNG ekspordivõimekuse vähenemisega," lisas ta.

Nõu ütles, et gaasivarud on praeguse seisuga 82,5 protsenti maksimaalsest Euroopa Liidu hoiustamise võimekusest ja tõenäoliselt suurenevad varud mingil määral veel enne aktiivse küttehooaja algust.

Gaasivarustusega Eesti piirkonnas samuti probleeme pole, ütles Vähi.

"Balti piirkonnas tarnekindlusega probleeme ei ole ja üldiselt on olukord stabiilne. Baltikumi gaasivajadust puhverdab lisaks jooksvatele LNG tarnetele regiooni kohta väga suur Läti gaasimahuti," lausus ta.