Tänavusel talvel kujuneb toasoe mullusest soodsamaks

Alanud kütteperioodil tõotab kaugküte eelmise perioodiga võrreldes pisut odavamaks kujuneda, sest nii maagaasi kui ka hakkepuidu hinnad on langenud.

Ilmad on läinud külmaks ja seetõttu on kaugkütte piirkondades kütteperiood alanud. Kaugkütte tootjad näevad seda nende soojuskoormuse tõusust, ütles suurima Eesti soojatootja Utiliitase juht Robert Kitt. Tänavune toasoe kujuneb aga mullusest soodsamaks.

"Ma arvan, et enamik kaugkütjaid ja sealhulgas meie on hindadega kas enam-vähem samas kohas või (hinnad) pisut langevad. Nii et kui üldiselt räägitakse suurest hinnatõusust vabariigis, siis kaugküte liigub vastuvoolu," lausus Kitt.

"Meil on kokku natuke alla 10 piirkonna. Ja kahes nendest on hinnalangus üle viie protsendi, mistõttu olime sunnitud korrigeerima piirhinda, ja ülejäänutes alla viie protsendi," lisas ta.

Hinnalangust täheldab ka teine suur soojatootja Adven.

"Hinnad pigem langevad võrreldes eelmise aasta sama kuuga. Hinnad on keskmiselt languses kuskil neli-viis protsenti. Suuremad langused on meil Rakveres ja Haabneemes, kus on seitse protsenti hinnalangus võrreldes eelmise aastaga," ütles Adveni Eesti äri juht Raivo Melsas.

Toasoojus odavneb kütuse hinnalanguse tõttu. Näiteks maagaasi hind on langenud samale tasemele, kus see oli 2021. aastal ja eeldatavalt hind sügistalvel oluliselt ei tõuse. Võrreldes veebruariga on praegu gaas kaks korda odavam.

"Kaugküttesektoris pigem hinnad on langenud võrreldes eelmise kütteperioodiga. Tänu sellele, et kütusehinnad on langenud. Kui võtame näiteks puiduhakke hinna, siis see on võrreldes eelmise aastaga 12 protsenti langenud. Põlevkiviõli on ka kuskil 14 protsenti (odavam) ja maagaas on teinud väga suuri muutusi," lausus konkurentsiameti peadirektori asetäitja Külli Haab.

Seaduse järgi peavad kaugküttetootjad kütuse hinnalangusele reageerima. Konkurentsiamet kooskõlastab piirhinna, mis lähtub tootja põhjendatud kulutusest.

"Ettevõtetel on võimalik piirhinnas ise alandada, mida väga paljud ettevõtted on juba teinud. Ja kes veel ei ole, siis nad jõuavad, väga suured muutused kindlasti on oktoobri hindades," ütles Haab.