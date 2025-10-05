X!

Uus nädal toob soojemad ööd, kuid sajusemad päevad

ilm
Foto: ERR
ilm

Eeloleval ööpäeval jäävad Baltimaad nõrgeneva madalrõhuala idaossa. Ilm on pilvine ja vihmane ning alles pärastlõunal kagu poolt alates sajuvõimalus väheneb. Kui sisemaal puhub nõrk kagu- ja lõunatuul. siis läänerannikul ja saartel on öösel veel tugevamat tuult, kuid päeval nõrgeneb tuul ka seal.

Öö tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Paiguti on ka udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-11, puhanguti kuni 15 m/s ning sooja on 4 kuni 9, saartel ja läänerannikul kuni 12 kraadi.

Hommik on pilves ja üksikute selgimistega ning endiselt sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul, saartel lõunakaare tuul 3-9, rannikul iiliti 13 m/s. Õhusoe jääb vahemikku 6 kuni 10, rannikul on kuni 13 kraadi.

Ka päev on mitmel pool sajune ja pärastlõunal mandril sajuvõimalus väheneb. Puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul, ennelõunal saartel puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur jääb 9 ja 14 kraadi vahele.

Teisipäeval sajab öösel peamiselt Lääne-Eestis, päeval juba mitmel pool ja sadu harveneb pärastlõunaks. Öösel on sooja 3 kuni 12, päeval 11 kuni 16 kraadi.

Kolmapäeva öösel õhk mõne kraadi võrra jaheneb, kuid veel miinustesse ei lange. Päeval on kuni 15 kraadi. Ja kui öösel ja ennelõunal on üksikuid sajuhooge, siis pärastlõunal jõuab saartele uus sajuala, mis levib aeglaselt mandrile. Ka neljapäev ja reede tulevad vihmased, öösel on keskmiselt 7, päeval 12-13 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

