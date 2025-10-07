Kulla hind ületas esmakordselt 4000 dollari piiri

Kulla hind saavutas uue rekordi ja ületas teisipäeval esimest korda 4000 dollari piiri.

Kulla hind tõusis teisipäeval 4000,5 dollarini untsi kohta, vahendas CNBC.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kulla hind on tänavu tõusnud kiiremini kui mõne suure USA majanduskriisi ajal. Alles märtsis ületas kulla hind esmakordselt 3000 dollari piiri.

Hinnatõus sai hoo sisse pärast Donald Trumpi naasmist Valgesse Majja. Majanduslangus pole riiki jõudnud, aga investorid muretsevad, et Trumpi agressiivne kaubanduspoliitika ohustab globaalset majanduskorraldust.

Samal ajal näitab maailmamajandus jahtumise märke, investorid tunnevad veel ka muret USA föderaalreservi iseseisvuse pärast.

Kulla hinnatõus kogus taas hoogu augustis, kui föderaalreservi juht Jerome Powell andis märku, et kavatseb leevendada rahapoliitikat. Samal ajal muretsevad investorid, et riiki võib tabada uus inflatsioonilaine.

Keskpangad üle kogu maailma jätkavad kulla ostmist ning viimastel kuudel on turule sisenenud veel ka lääne investorid.

The Wall Street Journal kirjutab, et niiöelda kullapalaviku tõttu müüvad ameeriklased nüüd oma vanu ehteid. Samal ajal on kaevandusfirmade aktsiad kerkinud lakke.