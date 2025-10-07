X!

Kulla hind ületas esmakordselt 4000 dollari piiri

Välismaa
Kullakang, millele on graveeritud Trumpi nimi.
Kullakang, millele on graveeritud Trumpi nimi. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/MANDEL NGAN
Välismaa

Kulla hind saavutas uue rekordi ja ületas teisipäeval esimest korda 4000 dollari piiri.

Kulla hind tõusis teisipäeval 4000,5 dollarini untsi kohta, vahendas CNBC. 

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kulla hind on tänavu tõusnud kiiremini kui mõne suure USA majanduskriisi ajal. Alles märtsis ületas kulla hind esmakordselt 3000 dollari piiri. 

Hinnatõus sai hoo sisse pärast Donald Trumpi naasmist Valgesse Majja. Majanduslangus pole riiki jõudnud, aga investorid muretsevad, et Trumpi agressiivne kaubanduspoliitika ohustab globaalset majanduskorraldust. 

Samal ajal näitab maailmamajandus jahtumise märke, investorid tunnevad veel ka muret USA föderaalreservi iseseisvuse pärast.

Kulla hinnatõus kogus taas hoogu augustis, kui föderaalreservi juht Jerome Powell andis märku, et kavatseb leevendada rahapoliitikat. Samal ajal muretsevad investorid, et riiki võib tabada uus inflatsioonilaine.

Keskpangad üle kogu maailma jätkavad kulla ostmist ning viimastel kuudel on turule sisenenud veel ka lääne investorid. 

The Wall Street Journal kirjutab, et niiöelda kullapalaviku tõttu müüvad ameeriklased nüüd oma vanu ehteid. Samal ajal on kaevandusfirmade aktsiad kerkinud lakke. 

Toimetaja: Karl Kivil

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:34

Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

20:20

Prantsuse ekspeaminister soovitas Macronil presidendi kohalt tagasi astuda Uuendatud

20:15

Glinka laeks jäi Challengeri turniiril avaring

20:03

EL võib terase tollimaksu kahekordistada

19:49

Oktoobrikuu koondiseaken jääb praegusel kujul viimaseks

19:26

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

19:04

Tekstiilikunstnik Aili Jung ketras Silueti moepildid seinavaipadeks

19:03

Aktuaalne kaamera kell 17:00

19:02

Kultuurikatlas toimunud häkatonil pandi Eesti muinaslood videomängudesse

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:34

Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

06.10

Sõja 1321. päev: Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

06:43

Kubilius: Saksa luure andmeil arutatakse Kremlis NATO ründamist

08:27

Soome tolli juht: Hiina veebiostude tsunami tuleks peatada

18:39

Fotod: Lehtme end süüdi ei tunnista ja taotleb kohtuasja lõpetamist Uuendatud

07:58

Tartu Kastani tänav läbib paari aastaga uuenduskuuri

06.10

Merkeli väitel viis Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungini Ukrainale Uuendatud

10:21

Euroopa Liit plaanib parandada veebiküpsiste reeglit

14:02

Enamik Lehtme hagist loobumist pooldanud Slava Ukraini liikmetest otsust põhjendada ei soovi

13:03

Uuring: ligi pooled Eesti õpetajaist plaanivad lähiaastail ametit vahetada

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

20:15

Glinka laeks jäi Challengeri turniiril avaring

19:49

Oktoobrikuu koondiseaken jääb praegusel kujul viimaseks

19:10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

18:39

Noormeeste U-17 koondis lõpetas valikturniiri napi kaotusega

loe: kultuur

19:04

Tekstiilikunstnik Aili Jung ketras Silueti moepildid seinavaipadeks

19:02

Kultuurikatlas toimunud häkatonil pandi Eesti muinaslood videomängudesse

18:03

Festival Moekunstikino toob ekraanile kümme moefilmi

17:47

Selgusid Lux filmiauhinna nominendid

loe: eeter

15:48

Tunnustuspreemia pälvinud Juliana Volož: mänedžeritöös on iga päev midagi uut

14:56

Tallinnas on monumente nii suurkujudest ja loomadest kui lihtsast inimesest

12:50

Tšellist Marcel Johannes Kits: see kontsert läheb küll metsikuks kätte

11:42

Koolipsühholoog: koolitõrge on laste seas murettekitavalt suur probleem

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (07.10.2025 18:00:00)

18:35

Viljandi Kutseõppekeskust vaevab ruumikitsikus

18:35

Harju maakohtus toimus eelistung Johanna Maria Lehtme süüasjas

17:30

Tartus esietendub Arvo Pärdi lastelugudele kirjutatud "Jussikese koolitee"

17:30

Pärnus käib vaidlus Ammende villa lähistele korterelamute ehitamise ümber

15:40

Aastaks 2030 tuleb 90 protsenti tekstiilijääke koguda eraldi ja sorteerida

15:25

Raadiouudised (07.10.2025 15:00:00)

14:55

Eesti õpetaja on rahvusvahelises võrdluses kõrgelt haritud ja suure autonoomiaga

12:25

Raadiouudised (07.10.2025 12:00:00)

10:55

Prantsusmaa poliitiline ebastabiilsus teeb Euroopa murelikuks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo