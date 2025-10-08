X!

FBI eksjuht ei tunnistanud end Trumpi survel algatatud kohtuasjas süüdi

James Comey senati õiguskomitee ees tunnistusi andmas
James Comey senati õiguskomitee ees tunnistusi andmas Autor/allikas: SCANPIX/Handout via REUTERS
USA föderaalse juurdlusbüroo (FBI) endine peadirektor James Comey ei tunnistanud end kolmapäeval süüdi kriminaalsüüdistustes kohtuasjas, mille algatamist vabariiklasest president Donald Trump nõudis.

Trumpi korduvalt kritiseerinud 64-aastane Comey sai eelmisel kuul USA justiitsministeeriumilt süüdistuse kongressile valeväidete esitamises ja kongressi menetluse takistamises.

Süüdistuse ettelugemisel Virginia osariigis Alexandrias asuvas föderaalkohtus teatas Comey advokaat Patrick Fitzgerald ringkonnakohtunik Michael Nachmanoffile, et tema kaitsealune ei tunnista end süüdi.

Kohtunik määras kohtuistungi kuupäevaks 5. jaanuari.

Enne Comey saabumist oli kohtuhoone ette kogunenud mõned meeleavaldajad, sealhulgas mees, kes hoidis silti kirjaga "Näidisprotsess".

Comey süüdistus põhineb tema 2020. aastal senati õiguskomiteele antud vannutatud tunnistusel, kui ta arutas FBI juhtimist ajal, mil käimas oli uurimine seoses Trumpi 2016. aasta kampaania ja Venemaa võimalike sidemetega. Süüdistuse järgi andis ta toona valeütlusi.

Süüdimõistmise korral ootab teda kuni viieaastane vanglakaristus.

Comey nimetas 2013. aastal FBI etteotsa demokraadist president Barack Obama ning Trump vallandas ta 2017. aastal keset juurdlust, mis uuris, kas Trumpi presidendikampaania liikmed tegid 2016. aasta valimiste mõjutamiseks Moskvaga koostööd.

Süüdistus Comeyle esitati vaid mõni päev pärast seda, kui Trump oli avalikult ärgitanud peaprokurör Pam Bondit võtma meetmeid endise FBI direktori vastu.

Trump tervitas süüdistuse esitamist ja nimetas Comeyt "üheks halvimaks inimeseks, keda see riik on eales kohanud".

Comey sai süüdistuse pärast seda, kui Virginia idaringkonna prokurör Erik Siebert tagasi astus. Väidetavalt oli Siebert teatanud justiitsministeeriumi juhtidele, et Comey süüdistamiseks ei ole piisavalt tõendeid.

Trump asendas Sieberti ühe oma endise isikliku advokaadi Lindsey Halliganiga, kes viis juhtumi vandekohtu ette ja saavutas süüdistuse esitamise.

Comey on kinnitanud oma süütust ja öelnud: "Oleme perega aastaid teadnud, et Donald Trumpile vastu astumisel on oma hind."

Comey tütar Maurene vallandati juulis ette teatamata Manhattani prokuröri ametist ning ta on oma vallandamise tõttu justiitsministeeriumi vastu hagi esitanud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AFP–BNS

