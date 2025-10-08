X!

Allikmaa: kultuurivaldkonna eelarve ei pruugi järgmistel aastatel väheneda

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Kultuurivaldkonna eelarve riigieelarves on viimastel aastatel kogu aeg natuke tõusnud ja see võib jätkuda ka järgmistel aastatel; üheks suureks probleemiks on aga pidev kohustuste lisandumine kultuuriministeeriumile, ütles "Esimeses stuudios" kultuurkapitali juht Margus Allikmaa.

Allikmaa sõnul saab järgmise aasta eelarvet vaadates pidada võiduks juba seda, et kultuuritöötajate palk keskmiselt seitse protsenti tõuseb, sest see nõudis kultuuriministeeriumilt suurt pingutust. Riigieelarves seletuskirjas välja toodud kultuurieelarve vähenemine järgnevatel aastatel aga ei pruugi päris tõele vastata, ütles ta.

"See, et kultuurivaldkonna eelarve kogu aeg  väheneb, ei vasta päris tõele. Kui vaatame viimaseid aastaid, siis natuke on see kogu aeg tõusnud. Me ei tea veel täpselt, mis hakkab lähiaastatel juhtuma. Mõni on vaadanud võib-olla eelarve seletuskirja, kus summad aastatega kogu aeg vähenevad, aga minu meelest kultuuriministeeriumi kantsler rääkis lahti, et miks see nii on, et (sealt) on väga palju raha puudu, mis sinna tulevikus juurde tuleb. See ei pruugi üldse nii olla, et kultuuri eelarve järjest ja aasta-aastalt väheneb," lausus Allikmaa.

Küsimusele, et millise sõnumi ikkagi selline prognoos, et rahaeraldis riigieelarvest väheneb, kultuuritöötajatele annab, vastas Allikmaa, et kultuuri rahastus sõltub majanduse käekäigust ning suurt tõusu kultuuri rahastamises tema ei mäleta.

"Ma olen olnud kultuurieelarvete jälgija taasiseseisvumisest aja algusest saadik – ei ole kunagi nii olnud, et on toimunud suur ja hüppeline tõus. Suurema protsendiga tõusud on olnud sis, kui majandus on väga jõudsalt kasvanud. Kui ette mõtleme, kas on oodata hüppelist majanduskasvu või lahedamat olukorda riigieelarves – mina ei julge seda ühelgi moel ennustada. Need inimesed petavad ennast, kes arvavad, et aasta, kahe, kolme pärast läheb oluliselt paremaks," lausus Allikmaa.

"See on trend, mis on olnud kogu aeg, et kultuur on olnud oluliselt kehvema rahastusega kui teised eluvaldkonnad. Miks? Sest teiste eluvaldkondade nõudmised on väga reaalsed, käegakatsutavad. Kultuurivaldkond opereerib emotsionaalsete argumentidega ja väga vähe on ratsionaalseid argumente. Ja vaat see on see probleem," lisas ta.

Teiseks probleemiks on aastatega kordades ja kordades suurenenud toetatavate asutuste hulk, märkis Allikmaa.

"Ja siin on üks probleem veel. Kui me vaatame kaugemalt Eesti kultuurielu – teatrisaalid on täis, kontserdid on täis. 2000. aastal oli Eestis 15 teatrit. Täna üle 90 teatritrupi. Muuseume (oli) 30. Täna üle 300. Festivale toona oli võib-olla kaks-kolm, täna ligi 50. Ma ei taha öelda, et riikliku rahastamise peaks (osalt) ära võtma, aga nii palju kohustusi, kui on tulnud kultuuriministeeriumile juurde – see on meeletu koormus. Ja võib-olla ka seetõttu on tippkollektiivide tasud täna pisut liiga madalad," lausus Allikmaa.

Üheks põhjuseks, miks taoliste tippkollektiivide, näiteks ERSO muusikute, palgad on jäänud Eesti keskmisest palgast nii kaugele, on omal ajal kehtestatud kultuuritöötaja miinimumpalk, mis on valdkonna palkasid ühtlustanud ja jätnud tippudele vähem raha, lisas ta.

"Ma olen kogu aeg olnud arvamusel, et seda miinimumpalka ei tule fikseerida ja (pigem) vaadata selle pilguga, kus on rohkem tippartiste, tippsoliste. Ja mis kollektiivid on rohkem väljapaistvamad kui mõned teised. Ja ma kuulen juba kõrvus kriitikat, et kes seda otsustab. Aga nii paratamatult on. Kui miinimumpalkade ühetaolist tõstmist poleks kogu aeg olnud, siis võib-olla oleks mõnel kollektiivil täna lahedam olemine," lausus Allikmaa.

Kultuurkapitali enda eelarve järgmisel aastal tõuseb ja teeb seda mitme miljoni euro võrra.

"Selles mõttes projektitoetused saavad kasvada. /.../ Hästi palju räägitakse kultuurkapitalist ja kultuurkapitali rollist, aga kultuurkapital moodustab kogu riigi poolt rahastatavast kultuuri eelarvest ainult 12 protsenti. Ega kultuurkapital kindlasti ei ole see, et kui kultuurkapitali eelarve kasvab, siis hästi palju läheb kultuuris paremaks. Aga – kultuurkapitali ülesanne on vastutada vabakutseliste või mitteriiklike kultuuriasutuste eest. Nendel kindlasti läheb järgmisel aastal pisut paremini kui riigieelarvest raha saavatel kultuuriasutustel," lausus Allikmaa.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Liisu Lass

Samal teemal

kõik rehkendama!

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:41

Allikmaa: kultuurivaldkonna eelarve ei pruugi järgmistel aastatel väheneda

22:13

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

22:02

ETV spordisaade, 8. oktoober

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:35

Vare: Merkelil oli illusioon, et suudab Putinit veenda

21:32

Tänavu sügisel on rõngastatud juba 14 000 lindu

21:29

Lähipäevad on veel soojad, siis hakkab õhutemperatuur langema

21:23

Leedus toimub riigi ajaloo suurim evakuatsiooniõppus

21:20

Läti valitsusliit kõigub

21:17

RKIK valmistab lepinguid kaitsetööstuspargis tootma hakkavate ettevõtetega

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22:13

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

11:30

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

12:15

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata Uuendatud

07.10

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

09:14

Hispaania Baleaaride saarestik seisab silmitsi tõsise rändekriisiga

05:00

Ministeerium: gümnaasium ei või vastuvõtureegleid omatahtsi painutada

07.10

Leedu autojuhid eelistavad kütuse võtmiseks Eesti tanklaid

05:04

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

15:01

TÜ kalasöömiskampaania tingimused tekitasid reklaamiagentuurides imestust

07.10

Sõja 1322. päev: Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:02

ETV spordisaade, 8. oktoober

21:10

Salahi väravad aitasid Egiptuse MM-finaalturniirile

20:38

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve

20:17

Eesti malenaised mängisid Inglismaaga viiki

loe: kultuur

18:50

ERSO esmaesitleb Evelin Seppari uudisteost

18:50

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

18:45

Puuluup USA-s: paar inimest on endale juba hiiu kandle tellinud

16:22

Näitekirjanik Esko Salervo: miks mitte olla oma elu superstaar?

loe: eeter

20:46

"Pealtnägija" piilus Eesti ainsa budistliku kloostri seinte vahele

16:39

"Pealtnägija" ajas GRU pakipommide operatsiooni jälgi Eestis

15:10

Ansambel Häääl vabaimprovisatsioonist: iga kord sünnib laval uus lugu

11:35

Uuring: tuulikute infraheli asemel häirib kohalikke kuuldav tuulikumüra

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (08.10.2025 18:00:00)

15:40

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata

15:25

Riik tahab taas hakata toetama omavalitsuste vabatahtlikke liitumisi

15:25

Raadiouudised (08.10.2025 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (08.10.2025 12:00:00)

10:25

Rakveres läheb valimistele favoriidina vastu Isamaa

10:20

Eesti maksu-ja tolliamet pooldab Hiina postipakkide tulva piiramist

09:55

Euroopa Liit kaalub teraseimpordi vähendamist ja terasetollide suurendamist

09:50

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

09:25

Raadiouudised (08.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo