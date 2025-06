NATO liitlased leppisid Haagis kokku kaitsekulutuste suurendamises

Tippkohtumise deklaratsioonis kiitis NATO heaks kõrgema kaitsekulutuste eesmärgi viis protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP) aastaks 2035 – tegemist on vastusega USA president Donald Trumpi nõudmisele ja eurooplaste hirmudele, et Venemaa kujutab endast kasvavat ohtu nende julgeolekule.

"Kinnitame veel kord oma raudkindlat pühendumust kollektiivkaitsele, nagu see on sätestatud Washingtoni lepingu artiklis 5 – rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu," öeldi avalduses.

Trump oli päev varem, teisipäeval muret tekitanud ja öelnud, et kollektiivkaitse klauslil on "arvukalt definitsioone". Kuid vahetult enne tippkohtumise algust ütles Trump NATO teiste liikmete kohta: "Me oleme nendega lõpuni koos."

Samuti lubasid NATO riigid jätkata Ukraina pikaajalist toetamist ning panustada senisest enam kaitsetööstuse arendamisesse.

Rutte: USA on täielikult pühendunud NATO artikkel viiele

NATO peasekretär Mark Rutte ütles kolmapäeval, et USA on täielikult pühendunud alliansi artikkel viie kollektiivse kaitse põhimõttele. NATO riikide juhid kogunesid Haagi NATO tippkohtumisele, kus plaanivad kokku leppida kaitsekulutuste suurendamises.

"Minu jaoks on absoluutne selgus, et Ühendriigid on täielikult pühendunud NATO-le, täielikult pühendunud artikkel viiele," ütles Rutte ajakirjanikele enne tippkohtumist.

Mark Rutte Autor/allikas: SCANPIX/EPA/WILL OLIVER

Donald Trump rääkis veidi varem presidendilennuki Air Force One pardal, et artikkel viiel on mitmeid tõlgendusi.

"Artiklil viis on arvukalt tõlgendusi. Te teate seda, eks?" rääkis Trump.

"Ma olen pühendunud sellele, et olla nende sõber," rääkis Trump. Ta ütles, et on keskendunud elude päästmisele ning lubas anda täpsema definitsiooni siis, kui jõuab Haagi.

NATO riikide juhid kogunesid Haagi NATO tippkohtumisele. 24.–25. juunil toimuval kohtumisel loodavad liitlased kokku leppida, et kulutavad kaitsele viis protsenti sisemajanduse koguproduktist. Vaidlusi on põhjustanud hispaanlaste veendumus, et nad saavad NATO-s võetud kohustused täita kulutades oluliselt vähem.

Rutte sõnul oodatakse kanadalastelt ja eurooplastelt kaitsekulutuste suurendamist, kuna USA on juba pikka aega kurtnud, et maksab liiga palju Euroopa riikide kaitsmise eest.

Ukraina presidendikantselei allikas ütles kolmapäeva ennelõunal uudisteagentuurile AFP, et Trump kohtub NATO tippkohtumise ajal ka oma Ukraina kolleegi Volodõmõr Zelenskiga.

Trump ise kohtus kolmapäeva hommikul Hollandi kuninga ja kuningannaga ning kiitis oma võõrustajaid.

Trump ütles kolmapäeva ennelõunal, et Ühendriikide sõjaväe rünnakud tõid kaasa Iraani tuumavõimekuse täieliku hävitamise, mis nihutas islamivabariigi tuumaprogrammi aastakümneid tagasi.

"Nad ei hakka pomme ehitama veel kaua aega," ütles Trump.

Küsimusele artikkel viis kohta vastas Trump: "Oleme koos nendega lõpuni. " Rohkem kommentaare Trump ei andnud.

Stubb: NATO naaseb juurte juurde Venemaad tõrjuva organisatsioonina

Kaitsekulutusi oluliselt suurendav NATO naaseb kolmapäeval oma juurte juurde Venemaad tõrjuva julgeolekuorganisatsioonina, ütles Soome president alliansi Haagi tippkohtumisele saabudes.

Stubbi sõnul ollakse praegu tunnistajaks uue, senisest tasakaalustatuma ja euroopalikuma NATO sünnile. Ta lisas ka, et Soomel ei ole mingit põhjust muretseda, et NATO kollektiivkaitset tagav viies artikkel ei peaks.

Stubb ei oota NATO tippkohtumiselt konflikte. Ta nimetas tippkohtumisel kokkulepitavat suureks võiduks nii NATO-le kui USA presidendile Donald Trumpile.

Rubio: tegemist on "Trumpi tippkohtumisega"

USA välisminister Marco Rubio nimetas selle aasta NATO tippkohtumist "Trumpi tippkohtumiseks", kuna allianss valmistub vastama president Donald Trumpi nõudmisele suurendada kaitsekulutusi.

"Ma nimetaksin seda Trumpi tippkohtumiseks," ütles Rubio Politico ajakirjanikule Dasha Burnsile antud eksklusiivintervjuus tippkohtumise kõrvalt. Ta lisas, et ka Trumpi esimesel ametiajal avaldatud surve suurendada kulutusi on alliansile enamasti uut hoogu andnud.

"President Trumpi esimese administratsiooni surve ning Vladimir Putini täiemahuline sissetung ja sõda Euroopas on nüüdseks viinud selleni, et praktiliselt iga riik – iga NATO partnerriik – on lubanud saavutada selle viie protsendi piiri, kahjuks välja arvatud Hispaania."

Hispaania sattus selle aasta tippkohtumisel kriitika alla, kuna väidetavalt saavutas peaminister Pedro Sánchez viimasel minutil erandi kaitsekulutuste eesmärgi täitmisele. Hispaania väidab, et suudab vajalikud võime-eesmärgid täita, kulutades kaitsele vähem, kui Trump nõuab.

"See on suur probleem," ütles Rubio. "Ma ei arva, et Hispaania saavutatud kokkulepe on jätkusuutlik ja ausalt öeldes paneb see nad teiste liitlaste ja partneritega võrreldes väga raskesse olukorda."

Ta lisas, et see on aruteluteemaks, kui juhid kolmapäeval kohtuvad. Hispaania seisukoht on pakkunud kattevarju ka teistele riikidele, kes soovivad kohustusest kõrvale hiilida.

Samal ajal tuleb Trumpi mõju alliansile kasuks, ütles Rubio.

"Kui kõik täidavad oma lubadusi, saab sellest palju tugevam liit, koos võimekamate partneritega," ütles ta. "[See] võimaldab Ameerika Ühendriikidel olla endiselt elujõuline ja tugev liige, selle suurim liige, aga ka suunata ressursse ümber maailma teistesse osadesse, ilma et see vähendaks alliansi tugevust."