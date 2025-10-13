X!

Trump ähvardas Putinit Tomahawkide andmisega Ukrainale

uudised
USA president Donald Trump.
USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANOIX / AFP / SAUL LOEB
uudised

USA president Donald Trump ähvardas anda Ukrainale pikamaa tiibraketid Tomahawk, kui Venemaa režiimi juht Vladimir Putin keeldub jätkuvalt rahukõnelustest ega lõpeta sõda.

"Võiksin öelda, et kui see sõda ei lahene, siis saadan neile Tomahawkid," ütles Trump pühapäeval presidendilennuki pardal ajakirjanikele, kui suundus Lähis-Itta, et osaleda Iisraeli ja palestiina terrorirühmituse Hamas vahelise ajaloolise rahulepingu sõlmimise tseremoonial.

Trump loodab endiselt, et Moskva sõlmib kokkuleppe sõja peatamiseks Ukrainas, kuid on pettunud diplomaatilise edu puudumises ja andnud viimasel ajal märku valmidusest Putinile senisest tugevamat sõjalist survet avaldada.

Ameerika Ühendriigid ei müüks rakette otse Ukrainale, vaid tarniks need NATO riikidele, mis saavad neid seejärel ukrainlastele pakkuda, ütles Trump. "Jah, ma võin talle (Putinile) öelda, et kui sõda ei lahendata, võime seda väga vabalt teha," ütles ta. "Me ei pruugi seda teha, aga me võime seda teha. ... Kas nad tahavad, et Tomahawkid nende suunas läheksid? Ma ei usu," rääkis ta.

Tiibrakettide Tomahawk lennu-ulatus on 2500 kilomeetrit, mis on piisavalt pikk, et tabada sügavat Venemaa sisemust, sealhulgas Moskvat. Kreml on hoiatanud Tomahawkide tarnimise eest Ukrainale.

Zelenski, kes rääkis nädalavahetusel kaks korda telefoni teel Trumpiga, ütles, et Ukraina kasutaks Tomahawke ainult sõjalistel eesmärkidel ega ründaks Venemaa tsiviiltaristut, kui USA neid peaks pakkuma.

"Me ei ole kunagi rünnanud nende tsiviilelanikke. See on suur erinevus Ukraina ja Venemaa vahel," ütles Ukraina president Fox Newsi saates "Sunday Briefing". "Seepärast, kui me räägime pikamaarakettidest, räägime ainult sõjalistest eesmärkidest."

Zelenski kommentaarid, mis salvestati laupäeval, kanti eetrisse pühapäeval pärast tema teist kõnelust Trumpiga nädalavahetuse jooksul. Ukraina liider ütles, et nad arutavad endiselt võimalust, et Washington võiks Kiievile pikamaarakette pakkuda.

Trump ütles eelmisel nädalal, et enne Tomahawkide pakkumisega nõustumist tahab ta teada, kuidas Ukraina neid kasutaks, kuna ta ei taha Venemaa ja Ukraina vahelist sõda eskaleerida. Zelenski ütles, et töötab endiselt selle nimel, et veenda Trumpi rakettide andmist heaks kiitma.

"Me loodame sellistele otsustele, aga eks näis," ütles Zelenski.

Otsus anda Ukrainale ülitäpseid Tomahawk-rakette oleks USA abi oluline eskalatsioon. Trump ütles septembris Zelenskiga kohtudes, et on avatud Kiievile USA pikamaarelvade kasutamise suhtes seatud piirangute tühistamise suhtes, et see saaks rünnata Venemaa tagalas asuvaid sihtmärke, kuid ei võtnud siiski mingeid otseseid kohustusi selliste rünnakute keelu tühistamiseks.

Pühapäeval tundus Trump olevat vastutulelikum, öeldes, et plaanib Putiniga rääkida. "Ausalt öeldes pean ma võib-olla Venemaaga Tomahawkidest rääkima," ütles ta.

USA valitsus on kuid blokeerinud enda tarnitud pikamaarakettide, sealhulgas ATACMS-rakettide kasutamiseks loa andmist, et Ukraina saaks Venemaad nendega rünnata. See on viinud Kiievi kaebusteni, et ta ei suuda Moskvale tõhusalt vastu astuda.

Ukraina on jätkanud droonide ja muude kodumaiste relvade kasutamist Venemaa territooriumi sügavuses rünnakute korraldamiseks. Samuti arendab riik kaugmaaraketti Flamingo, mis Kiievi sõnul vähendab riigi sõltuvust USA ja Euroopa relvadest.

Viimastel nädalatel on Trump andnud märku võimalikust Ukraina toetamise poliitika muutumisest, kiites Kiievit ja mõistes hukka Venemaa sõja Ukrainas, kus igal nädalal hukkub lahingutes tuhandeid sõdureid.

Putin ütles oktoobri alguses, et Tomahawke ei ole võimalik kasutada ilma USA sõjaväelaste otsese osaluseta ja seega käivitaks igasugune selliste rakettide tarnimine Ukrainale kvalitatiivselt uue eskalatsioonietapi.

Sellegipoolest ütles Zelenski pühapäeva õhtul Ukrainas peetud kõnes, et näeb põhjust edasi liikuda. "Me näeme ja kuuleme, et Venemaa kardab, et ameeriklased võivad meile Tomahawke anda – et selline surve võib rahu nimel töötada," ütles Zelenski.

Esimest korda viitas USA otsesemalt Tomahawkide Ukrainale andmise võimalusele septembri lõpus, kui sellest rääkis asepresident JD Vance.

Venemaa 2022. aasta veebruaris alustatud täiemahuline agressioonisõda Ukrainas on kõige laiaulatuslikum ja ohvriterohkem sõda Euroopa pärast Teist maailmasõda ja Venemaa tippametnike sõnul on nad nüüd läänega "tulises" konfliktis.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, WSJ

