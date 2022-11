Saksa opositsioonipoliitik: Saksamaa peab heaolu tähenduse ümber mõtestama

Saksamaa abi Ukrainale on märkimisväärselt kasvanud. Kas te olete sellega praegu rahul või näete, et midagi on endiselt juurde vaja?

Ma olen väga rahul sotsiaalse abiga sõjapõgenikele Saksamaal. Sõjaliselt saaksime me aga teha palju enam. Me peaksime valmistuma laskemoona tootmiseks ja hakkama ette valmistama tankiste ning valmistuma tankide saatmiseks, kui algab pealetung alade tagasivõtmiseks varakevadel. Me jääme siin alla ootustele ja ka meie võimalustele.

Kas te leiate, et Ukrainasse tuleks saata Leopard tanke?

Vanad nõukogude mudelid on otsa saamas. Nad on katki või napib meil varuosasid. Ja ma usun ka, et ellujäämisvõimalus on palju suurem Leopardis või Marder lahingumasinas. Me peame oma laod avama, eelkõige relvatööstuses ja koordineerima seda oma partneritega, kellel on samuti Leopardid kasutusel, et neid saata nii kiiresti kui võimalik.

Leopard tankid on kasutusel paljudes Euroopa riikides, kes saaksid ühineda.

13 riiki, see oleks 13 Leopardi-riigi ettevõtmine. Ja me peaksime saatma ka vanemaid tanke, Leopard 1, mis on juba saadaval koos rohke laskemoonaga, neid on eriti Saksamaal ja Itaalias.

Teil on suur militaarkogemus. Mida ukrainlased peale tankide veel praegu vajavad?

Kõigepealt vajavad nad palju arusaamist meie ühiskondadest. Mitte Baltikumis, kus kõik asjast aru saavad, aga Saksamaal läheb vaja palju rohkem moraalset tuge ja avalikku arutelu, et me toetame seda riiki, sest nemad kaitsevad meie vabadust.

Teiseks peab meie ühiskond aru saama, et mõnedest fantaasiatest tuleb loobuda ja ka väiksest osast oma heaolust selleks, et investeerida rohkem Ukrainasse. Ja kolmandaks, me peame valmis olema sõja eskaleerumiseks ja see peab viima Ukraina võiduni. Me peame muutma oma nõudmisi ja mitte ütlema, et Venemaa ei tohi seda sõda võita ja Ukraina ei tohi kaotada, vaid me peame ütlema, et Venemaa peab teatud tingimustel kaotama ja Ukraina peab võitma. Kui nad kaotavad, siis jätkub sõda Moldovas ja Balti riikides.

Te rääkisite kõhklustest Saksa ühiskonnas, mis tuleb ületada. Miks see nii raske on Saksamaa jaoks?

See ei ole ühiskonna küsimus, vaid poliitilise juhtimise küsimus. Kuigi välisministeerium ja majandusministeerium toetavad täielikult relvade saatmist, siis kantsler on kõhklev. See on küsimus mõtteviisist ja valest arusaamisest juhi rollist ja kolmandaks see on viis, kuidas Venemaa töötab. See on hirm tuumaeskalatsiooni ees, mida ei juhtu. Sellepärast peame me investeerima kõik, mis vaja, et Ukraina võidaks. Valitsus peaks mõtteviisi muutma. Siis on ka inimesed, kellest 80 protsenti toetab Ukrainat, valmis panustama rohkem ja seda ka avalikult näitama.

Te olete korduvalt öelnud, et Ukraina peab võitma. Kas te peate silmas täielikku territoriaalset terviklikkust? Ja kas see muudab lääneriikidele Ukraina toetamise keerukamaks, kui see puudutab alasid nagu Krimm?

Miinimum on kõigi alade tagasivõtmine, mis olid Ukraina kontrolli all käesoleva aasta jaanuaris. Järgmine samm oleks Donetsk ja Luhansk. Ja kolmandaks Krimm. Mis puudutab Krimmi, siis on vaja rahvusvahelist mõistmist, et Krimm kuulub Ukrainale, aga Venemaa on rahvastiku seal välja vahetanud. Kui Krimm läheb tagasi Ukrainale, siis tuleb nende inimeste jaoks lahendus leida, aga lõpuks peab Krimm minema Ukrainale.

Teine teema on, et me peame uurima kõiki Venemaa sõjakuritegusid ja Venemaa peab maksma Ukrainale reparatsioone, see tuleb selgeks teha. Samuti vajab Ukraina julgeolekugarantiisid. See ei ole mitte üksnes Euroopa Liidu liikmesus, vaid pikas perspektiivis ka NATO liikmesus. Kuni seda ei ole, on vaja luua Ukraina toetajate liit, kes aitavad relvadega, poliitiliselt ja tuumavihmavarjuga.

Kuidas sõjakuritegude uurimine peaks välja nägema ja kuidas Venemaalt reparatsioonid kätte saada?

Meil on vaja rahvusvahelist kohut, et neid uurida, palju uurijaid tegutseb juba seal. Venemaa püüab hävitada viiteid tapetud tsiviilisikutele ja sõduritele. See tuleb avalikkuse ette tuua. Ja ma soovin, et ka meie avalikkus sellest teadlikuks saaks, sest meie televisioon püüab neid jubedaid julmusi vältida. Reparatsioonid tuleb läbi rääkida, aga Venemaa peab selle kõige eest maksma. See võib kesta aastakümneid, aga ei saa olla nii, et nad teevad kahju rohkem kui kahe triljoni euro ulatuses ja keegi ei aita neid kahjusid taastada.

Rääkimata inimeludest, mida ükski raha tagasi ei too.

Jah. Ilmselt tuleb neil maksta loodusvaradega ja kogu vene oligarhide raha tuleb anda Ukraina rahvale ja riigile.

Räägime energiakriisist. Kui alguses olid hirmud, kuidas õnnestub see talv üle elada, siis nüüd tuled põlevad, küte on olemas ja ettevõtted töötavad. Kas kõik on hästi?

Lühiajaliselt jah, aga kui vaadata järgmist talve, siis sel ajal peaksid meie tuumajaamad töö lõpetama, mis on suur viga ja siis me muutume väga sõltuvaks Katari ja teiste riikide gaasist. Me peame oma energiaallikaid mitmekesistama, sealhulgas tuumaenergiaga ja investeerima elektrivõrku, et oleks võimalik taastuvenergiat põhjast lõuna suunas liigutada. Nii et me peame end reformima, et vabaneda sõltuvusest Venemaast ja mõnedest riikidest Pärsia lahe piirkonnas.

Katar ei tundu ka parim valik, vaadates kasvõi jalgpalli MM-i.

Just. Seal naabruses asub Iraak, kus on palju gaasi, aga puudub taristu selle müümiseks. See riik on väga nõrk ja väärib toetamist Iraani ja teiste selliste riikide vastu. Katar on väga jõukas riik ja me sõltume näiteks Katari investoritest meie autotööstuses. Aga me peame energiaallikaid mitmekesistama ja investeerima Iraaki, et nad saaksid Saksamaale gaasi ja naftat müüa kuni me seda vajame. Ühtlasi aitaksime me sellel riigil stabiilsust leida.

Üheks suureks teemaks on Saksamaal tõusnud Hiina. Sellest räägitakse väga palju. Mis on teie partei jaoks punane joon, kus tuleb hakata investeeringuid tähelepanelikult vaatama? Hamburgi sadam oli hiljuti silmatorkav näide.

Me oleme juba punased jooned ületanud oma IT-julgeoleku seadusega ja telekommunikatsiooni julgeoleku seadusega kaks aastat tagasi. Seda lükati teadlikult edasi ja vahepeal muutus meie telekommunikatsiooni sektor sõltuvaks odavamatest hiina seadmetest. Nii et punane joon on juba ületatud. Samuti andsid kuus ministrit kantslerile nõu mitte müüa Hamburgi sadama osa ja seda terminali, aga ta tegi seda ikkagi teadlikult. See on halb otsus, see suurendab sõltuvust ja see avab ukse Hiina infosõjale, annab infot sadama taristu kohta ja seda läbivate kaupade kohta.

See on halb märk ka itaallastele, kes müüsid Genova sadama Hiinale ja Trieste sadama Hamburgile, nüüd sõltuvad nad kaudselt Hiinast. Seda püüdis Itaalia valitsus tegelikult vältida. Nii et me tekitasime segadust Euroopa sadamate infrastruktuuris. Hamburgi sadam ei olnud konkurentsivõimeline ja Hiina oli ainus investor. Me peame asju parandama, aga mitte suurendama oma sõltuvust.

Konkurents paneb meid hiinlaste poole vaatama. Kas selle vältimiseks oleks vaja leppida kokku Euroopa Liidus ühtsed reeglid?

Me peame vaatama tarneahelaid ja määratlema, mis on kriitilise tähtsusega infrastruktuur, kus Hiina ega Venemaa mõju ei tohi olla. Selleks on näiteks infotehnoloogia, farmaatsia ja haruldased muldmetallid. Haruldaste muldmetallide teemat tuleks Euroopa Liidus arutada.

Hiina impordib 80 protsenti haruldastest muldmetallidest Austraaliast. Saksamaa impordib 96 protsenti oma haruldastest muldmetallidest Hiinast. Miks me ei otsi lepinguid Austraaliast? Me peame koos samameelsete riikidega oma sõltuvust vähendama. Me oleme vastastikku sõltuvad ja omavahel seotud, aga me ei peaks olema nii suures sõltuvuses, et 60 või 80 protsenti või nagu viimases näites 90 protsenti millestki tuleb Hiinast. See ei taga mingisugustki vastupidavust.

Kas Bundestagi liikmed kasutavad Tiktokki?

Mina seda ei kasuta, aga sajad Bundestagi liikmed kasutavad seda ja avavad kõik oma kontaktid Hiina salateenistusele. Mina ja minu kontor väldime Tiktokki, aga me vajame teisi vahendeid, et jõuda noorte inimesteni. Ja me peame tõstma ka noorte inimeste teadlikkust, sellist haridust Saksamaal ei jagata.

Bundestag on arutanud seaduseelnõu, mis keelab sõjakuritegude õigustamist. See seostub ka Ukraina jubedustega ja näiteks Vene lipuga ringikäimisega. Miks seda vaja on ja kas te toetate seda?

See on tõesti vajalik, sest koroonaajast on meil jäänud palju inimesi, kes otsivad uusi mässamise alasid. Sellised protestid on seaduslikud, aga me peame vaatama, et nad ei oleks nii palju mõjutatud Venemaa poolt, kui nad praegu seda on. Venemaa püüab neid mõjutada Telegrami ja teiste kanalite kaudu. Nii nagu fašistlikud lipud on Saksamaal keelatud, samamoodi tuleb keelata kõik Venemaa sõjasümbolid nagu Z tähe sümbol, mille all nad Ukrainat ründavad. Inimesi tuleb veenda, et see on vale pool, keelamine üksi ei aita, vaja on inimesi ka veenda õigete faktidega.

Te rääkisite, et sakslased peavad ära andma osa oma heaolust või selle ümber mõtestama. Mida see tähendab?

24. veebruarini tähendas heaolu kolmandat puhkust aastas või kuuesilindrilise auto vahetamist kaheksasilindrilise vastu, mis on vale ja dekadentlik lähenemine. Me ei ole seni defineerinud heaolu kui vastupidavaid struktuure.