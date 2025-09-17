Merzi sõnul vajab Saksamaa laiaulatuslikke muutusi

"Me kõik peame kokku leppima, kus meie riik praegu on ja kuhu ta lähiaastatel minna tahab," ütles Merz parlamendile. Ta lubas samuti "reformide sügist".

Merz rääkis, et riigi vabadus on ohus ning ütles, et riik peab tugevdama oma kaitsevõimet.

"Venemaa tahab salakavalalt õõnestada meie vaba demokraatiat. Me peame tugevdama oma vastupanu- ja kaitsevõimet," rääkis Merz.

Merzi käsitles veel surve all olevat Saksa majandusmudelit, kuna riiki räsivad Venemaa täiemahulise sissetungi järgsed kõrged energiahinnad. Merz ütles veel, et sügis kulub aruteludele Saksamaa heaoluriigi üle ja uue konsensuse loomisele selle tulevikust.

"Mis puudutab pensioneid, siis peame ümber mõtlema põlvkondadevahelise ühiskondliku lepingu. Meie heaoluriigi reform seisab meil ees," rääkis Merz.

Samal ajal suureneb riigis ka parempopulistliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) toetus. Enne Merzi kõnepulti astumist ütles AfD kaasjuht Alice Weidel, et "reformide sügis" tähendab vaid tühje sõnu ja "viib talveni, mil kulutused on veelgi suuremad".

Weidel süüdistas Merzi liiga leebes sisserändepoliitikas ning leidis, et viimane ei ole täitnud ühtegi valimislubadust.

Ka viimased küsitlused näitavad, et Saksamaal kasvab rahulolematus praeguse valitsusega. Uuringufirma YouGov hiljutisest küsitlusest selgub, et AfD on kerkinud Saksamaa populaarseimaks parteiks.

AfD toetus on kerkinud 27 protsendini, Merzi kodupartei konservatiivse CDU toetus on 26 protsenti. Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) toetus on 15 protsenti, roheliste toetus on 11 protsenti ja vasakpopulistliku Die Linke toetus on üheksa protsenti, vahendas Deutsche Welle.