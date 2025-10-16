X!

Venemaa söetööstus ägab sanktsioonide all

Venemaa poolt okupeeritud Donetski oblastis asuv söekaevandus
Venemaa poolt okupeeritud Donetski oblastis asuv söekaevandus Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/SNA
Ajaleht Financial Times kirjutab, et Moskva-vastaste sanktsioonide peamine ohver on Venemaa söetööstus. Tõusvad kulud ja madalamad toormehinnad lükkasid Venemaa söetööstuse sügavasse kriisi.

Venemaa sõjaaegne majandus näitab pragunemise märke, kuid eriti teravalt paistavad probleemid söetööstuses. Selle aasta esimese seitsme kuu jooksul oli sektori kahjum 225 miljardit rubla (2,8 miljardit dollarit), selgub Venemaa riikliku statistikaameti andmetest. Kuna Venemaa riiklikud andmed pole alati usaldusväärsed, võib tegelik kahjum olla veelgi suurem.

Ametlike andmete kohaselt teenis sektor veel 2023. aastal 375 miljardit rubla (umbes 4,7 miljardit dollarit) kasumit.

Isegi Venemaa režiimi juht Vladimir Putin pidi septembris toimunud kohalikul majandusfoorumil tunnistama, et söetootjatel on käes raske aeg. 

Ajaleht Financial Times toob välja, et mõned Vene sektorid on nüüd kriisis ning sellel võivad olla sügavad sotsiaal-majanduslikud tagajärjed. 

"Sõda on halb enamikule Vene firmadele. Kuid söesektor on tõesti suures hädas," ütles üks Venemaa suurärimees ajalehele Financial Times. 

Söesektor moodustab vähem kui ühe protsendi Vene SKP-st ning see pole Moskva jaoks nii oluline kui nafta- ja gaasisektor. Tööstusharu annab aga tööd enam kui 140 000 inimesele ning mõnes piirkonnas on see peamine tööandja. 

Üks söetööstur ütles, et sektor on suurimas kriisis pärast 1990. aastaid ning tuhanded töökohad on ohus. Venemaal on juba söetööstuse allakäigu osas kehvad kogemused, 1989. aastal puhkesid Nõukogude Liidus suured kaevurite streigid. 

Septembriks oli tegevuse lõpetanud juba 23 Vene söefirmat, veel 53 firmat võivad lähiajal oma uksed kinni panna. 

"Kõige suuremas ohus on keskmise suurusega ja väiksemad ettevõtted," ütles Moskvas asuva energia- ja finantsinstituudi vanemanalüütik Aleksandr Titov.

Venemaa söetööstus maadleb praegu nii sanktsioonide kui ka logiliste probleemidega. Pärast sõja puhkemist müüvad Vene firmad oma toodangut rahvusvahelisel turul suure allahindlusega. 

"Venemaa tootjad jätkavad eksporti madala marginaali või isegi kahjumiga, kuna ekspordi vähendamisega kaotaks Moskva juurdepääsu rahvusvahelisele valuutale, mis on praegu Kremli peamine prioriteet," ütles andmefirma Kpler analüütik Firat Ergene.

Samal ajal tõusevad Venemaal veel ka raudteetranspordi kulud. Sanktsioonide tõttu pidi Moskva oma naftaveod ümber suunama, mis põhjustab täiendavaid logistilisi probleeme.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

