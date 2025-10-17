X!

Farage kritiseeris teravalt Putinit

Välismaa
Nigel Farage
Nigel Farage Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Martyn Wheatley
Välismaa

Nigel Farage'i juhitud partei Reform on ülekaalukalt Suurbritannia populaarseim erakond ning parempopulistide liider andis intervjuu uudisteagentuurile Bloomberg. Farage võttis Vladimir Putini suhtes karmi tooni ning nimetas teda väga halvaks meheks.

Farage väljendas pettumust, et Putin pole oma sõda Ukrainas lõpetanud. 

"Ilmselgelt on Putin väga halb mees. Ma tõesti lootsin, et Trump suudab Putini kontrolli alla saada, et mingisugune kompromiss saavutatakse, nagu see hiljuti Gaza ja Iisraeliga saavutati. On selge, et seda ei juhtu," rääkis Farage. 

Farage'i poliitilised konkurendid on varem tema Venemaaga seotud kommentaare kritiseerinud. Eelmise aasta üldvalimiste kampaania ajal seletas Farage, et lääs provotseeris Putini sissetungi Ukrainasse. 

Farage proovib nüüd süüdistused nõrkuse kohta ümber lükata ning on võtnud jõulisema positsiooni. "On selge, et Putin ei ole ratsionaalne mees. Mõte, et ma olen selles küsimuses pehme, on lihtsalt jama," rääkis Farage. 

Farage rääkis veel, et NATO riigid peaksid liitlaste õhuruumi sisenenud Moskva lennukid alla tulistama ning ta toetas Vene külmutatud varade kasutamist Kiievi vastupanu toetamiseks. 

Farage'i poliitilised vastased aga kahtlevad endiselt tema jõuliste avalduste siiruses. 

"Olles nimetanud Putinit juhiks, keda ta kõige enam imetleb, arvestades, et tema lähedane kaasvõitleja ning Walesi Reformi juht on tunnistanud altkäemaksu võtmist, et kiita Venemaad, siis Farage on nüüd paanikas ja üritab meeleheitlikult oma seisukohtadest taganeda," ütles reedel leiboristide liider Anna Turley. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

