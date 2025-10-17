X!

Maakondliku ühistranspordi ülalpidamiseks kulub aina enam raha

Eesti
Maakonnaliinide busside peatus Balti jaamas
Maakonnaliinide busside peatus Balti jaamas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikontrolli raportist selgub, et aina enam kulub raha maakondliku ühistranspordi ülalpidamiseks. Samas ei ole suutnud regionaalministeerium paika panna, mis tasemel bussiliiklust on riik võimeline ülal üldse pidama.

Tööl käivate inimeste seas on ühistranspordi kasutamine viimase kümne aasta jooksul langenud. Samas nõuab see riigi rahakassast aina enam miljoneid. Kui viis aastat tagasi kulus maakonnabussidele 43,6 miljonit eurot, siis mullu juba 72 miljonit. Riigikontrolli näeb siin regionaalministeeriumi tegemata tööd

"On aus tunnistada, et ei suudeta maakondlikku ühistransporti pakkuda igasse külasse ja kohta. Selleks tõenäoliselt eelarvelisi võimalusi ei ole, aga see, mida ministeerium peaks keskselt koordineerima, et meil oleks teada vähemalt see miinimum tase, et millistes kohtades ja kuhu peaks igal juhul saama ka maakondliku ühistranspordiga," sõnas riigikontrolli peakontrolör Ines Metssalu-Nurminen.

Peakontrolöri sõnul peab üle riigi kehtima ühtsed standardid. Praegu sõltub maakondlik liinivõrk ühistranspordikeskuste rahalisest võimekusest.

Regionaalministeeriumi ühistranspordi osakonna juhi Andres Ruubase sõnul peab hajaasutuses baasligipääsetavuse tagamiseks ehk tööle ja arsti juurde jõudmiseks olema vähemalt kolm väljumist päevas. Ta ei nõustu riigikontrolli arvamusega, nagu oleks võimalik kehtestada üle riigi ühtsed standardid.

"Mõnel pool, kui me küsime kohapeal inimestelt ja tööandjatelt, öeldakse, et 2-3 leibkonda peaks olema see miinimumpiir, kuhu ühistransport jõuab. Teistes piirkondades öeldakse, et võib-olla see on 50 elanikuga asula või 100 elanikuga asula," lausus Ruubas.

Riigikontroll toob murekohana välja, et ühistranspordiseaduses pole üheselt selge, millist liini (maakonna-, kaugbussi- või omavalitsusliini) peab korraldama ja rahastama riik ning millist omavalitsust. Ministeeriumi kinnitusel on seadusemuudatus plaanis.

"Kui liin on eriotstarbeline, siis ta ongi mõeldud ainult eakate poodi sõidutamiseks või üksnes kooliõpilaste jaoks. Siis meil tekib aga küsimus, kas ta peab olema maakondlikus liinivõrgus, sest meie eesmärk on pakkuda sellist universaalset ühistransporti," selgitas Ruubas.

Sellised eriotstarbelised sõidud võiksid jääda pigem omavalitsuse korraldada. Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhi Andrus Kärpuki sõnul peaks riik miinimumtaseme paika panema. Iseküsimus on, kas selle nõude täitmiseks on käigus bussiliin või kasutatakse nõudetransport.

"Ühistranspordikeskused ongi huvitatud sellest, et sõidetakse just neid reise, mis on tõepoolest vajalikud ja siin ei saa panna piiri inimeste arvuga või tulu kilomeetri kohta. Eelkõige ei ole ühistransport majandusvaldkond, vaid on regionaalpoliitiline valdkond ja peab tagama juurdepääsu teenustele," ütles Kärpuk.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:55

RALLIBLOGI | Rovanperä jõudis Ogier' kannule ja Evans läks Tänakust mööda Uuendatud

18:50

Elliott Sharp: püüan alati inimesi võimalikult sügaval viisil mõjutada

18:45

Päevakaja (17.10.2025 18:00:00)

18:45

Temufi teatris esietendub suhtedraama "Armastus ja arusaam"

18:42

Olümpiavõitja mängis teise ülipika matši järjest, aga edasi sai Paolini

18:38

Maakondliku ühistranspordi ülalpidamiseks kulub aina enam raha

18:37

2028. aastast peavad EL-i tekstiilitootjad maksma ise oma toodete ümbertöötlemise eest

18:37

Eksperdid: Putini ja Trumpi kohtumine Euroopa pinnal on tehniliselt võimalik

18:35

Galerii: Temnikova ja Kasela galeriis avati rahvusvaheline näitus "Zoom"

18:33

Mitme CDU liikme sõnul peab partei oma senist kurssi AfD suhtes muutma

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:42

Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis Uuendatud

16.10

Vahemerelt lahkuma pidanud Venemaa allveelaev on jõudnud Läänemerele

16.10

Kaubanduskoda: Eestis võiks puhkuse pikkus olla 20 tööpäeva

18:55

RALLIBLOGI | Rovanperä jõudis Ogier' kannule ja Evans läks Tänakust mööda Uuendatud

05:42

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

04:41

Eestlaste söögiisu mõjutab ports ainulaadseid geenivariante

10:37

Politico: Selmayri naasmine suurendaks pingeid von der Leyeni ja Kallase vahel

16:59

Sotšis ja okupeeritud Donetskis kõlasid droonirünnaku ajal plahvatused Uuendatud

16.10

Sõja 1331. päev: meedia teatel tabasid Ukraina droonid Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

16.10

Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

18:55

RALLIBLOGI | Rovanperä jõudis Ogier' kannule ja Evans läks Tänakust mööda Uuendatud

18:42

Olümpiavõitja mängis teise ülipika matši järjest, aga edasi sai Paolini

17:58

Jalgpalli noortekoondiste seminaril esineb Inglismaa kõrgliigaklubi skaut

17:27

Rakveres algas aasta tugevaim noorte maadlusvõistlus Euroopas

loe: kultuur

18:50

Elliott Sharp: püüan alati inimesi võimalikult sügaval viisil mõjutada

18:45

Temufi teatris esietendub suhtedraama "Armastus ja arusaam"

18:35

Galerii: Temnikova ja Kasela galeriis avati rahvusvaheline näitus "Zoom"

16:45

Pildid: Telliskivis on avatud Taavi Tulevi ja Jako Krulli isikunäitused

loe: eeter

16:12

Eesti Laulu konkursile lugude esitamiseks on jäänud mõni päev

16:04

Duo Ruudu liige Katariina Kivi: võtsime kandle kätte pooleldi nalja käigus ja pooleldi meeleheitest

15:28

"Klassikatähtede" viktoriin: kui hästi tunned muusikamaailma?

15:18

Sorode pere tõi lavale loo söömishäiretest: alguses tundub laps lihtsalt väga tubli

Raadiouudised

15:25

Ehitusseadustiku muudatused teevad asjaajamise kiiremaks

15:20

Raadiouudised (17.10.2025 15:00:00)

13:00

Raadiouudised (17.10.2025 12:00:00)

12:50

Amazon keskendub Eestis pilveteenuste pakkumisele

12:45

Lähipäevil sajab kohati hoovihma

09:50

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

09:40

Zelenski arutab Trumpiga uusi relvatarneid

09:40

Mitmel pool sajab hoovihma

09:35

Sillamäe ootab punamonumendi eemaldamiseks seadusemuudatust

09:25

Raadiouudised (17.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo