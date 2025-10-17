Laupäeval sabistab kergelt vihma

Laupäeval liigub Baltimaade lõunaservas tekkiv osatsüklon kagusse ja selle järel sirutub üle Läänemere Eestini kõrgrõhuhari. Pilvisus on pigem vähene ning vaid kohati sabistab kergelt vihma.

Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati rabistab vihma ning paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ja rannikul valdavalt kirde- ja põhjatuul 3-9, iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni 2, rannikul kuni 7 kraadi.

Laupäeva hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma ja võib olla udu. Sisemaal puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul valdavalt kirdetuul 3-8, iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 4, rannikul kuni 8 kraadi.

Ka päeval on pilvisus vähene ja vahelduv. Kui ennelõunal sajab kohati kergelt vihma, siis pärastlõuna on ilm olulise sajuta. Puhub põhjakaare tuul 2-8, saarte rannikul iiliti 10 m/s. Sooja on oodata 6 kuni 9 kraadi.

Pühapäev tuleb Lääne-Eestis pilves selgimistega, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega. Saarteel ja rannikul sajab kohati vähest vihma ning öösel on paiguti udu.

Ka esmaspäev tuleb veel võrdlemisi pilvine ning rannikul ka vihmane. Samas teisipäeval on taevas juba selgem ning päev möödub olulise sajuta. Kolmapäev tuleb taas pilves selgimistega ning Lääne-Eestis sajab vihma. Kui öösiti on meil kohati mõni kraad külma, siis sooja on järgnevail päevil kuni 10 kraadi.