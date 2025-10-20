X!

Kõlvart: loogiline valik oleks teha koalitsiooniettepanek Isamaale

Eesti
Foto: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Keskerakond Tallinnas koalitsiooni moodustamiseks teiste erakondadega kokkuleppeid teinud ei ole, kuid näeb valimiste võitjana endal moraalset õigust sellise ettepaneku tegemiseks. Erakonna esimees Mihhail Kõlvart näeb esimese loogilise valikuna Isamaad, rääkis ta "Terevisioonis".

Kõlvarti sõnul ei oska ta esmaspäeva hommikul öelda, milles teised erakonnad kokku leppinud on või ei ole. "Mulle tundub, et neli erakonda kindlasti on omavahel suhelnud, võib-olla ka enne valimisi, mis on ka loogiline," rääkis ta.

Keskerakond teiste erakondadega kokkuleppeid teinud ei ole. "Kuna me pidime ka omavahel arutama, kellele me siis teeme ettepaneku. Ma arvan, et vähemalt moraalne õigus meil selleks on olemas," ütles ta.

Kui sotsiaaldemokraadid, Isamaa, Reformierakond ja Parempoolsed saavad linna 79 volikogu kohast nelja peale kokku 42, siis Keskerakonnal ja Isamaal oleks kahe peale kokku 48 kohta.

"Täna me näeme, et oleme valmis mitte ainult ühe erakonnaga läbi rääkima. Oleks loogiline, et esimene ettepanek olekski tehtud Isamaale. Ka järgmiste valimiste perspektiivis, kui lähtuda sellest, et Reformierakonna läbikukkumine on paljudele täna ilmselge ja see peaks tähendama, et ka opositsioonierakonnad on valmis või soovivad välistada koostööd Reformierakonnaga, siis selleks on tegelikult ainult üks võimalus, sest meil on praegu laual neli erakonda või siis Keskerakond ühe partneriga," rääkis Kõlvart.

Kõlvart nentis, et ei ole võimalik ennustada poliitilist olukorda järgneva nelja aasta jooksul ees ootab, seda mitte vaid Tallinnas vaid ka Eestis ja maailmas.

Ta sõnas, et enne riigikogu valimisi ootab poliitilises plaanis turbulentne periood. "Ehk siis kõik on võimalik."

Küsimusele, kas siis, kui Tallinnas moodustatakse ilma Keskerakonnata nelikliit, on Keskerakond selle lagunemisel ootamas, vastas Kõlvart, et nad on juba praegu olemas.

"Ikkagi Keskerakond on valimised võitnud ja mitte ainult Tallinnas vaid üle Eesti. Numbrid näitavad, et täna Keskerakond on kõige populaarsem erakond. Jah, muidugi eelkõige tänu Tallinna tulemusele, aga numbrid on numbrid. Seega ma arvan, et praegu me räägime sellest, et meil on võimalus teha ettepanek võimalikele partneritele ja loomulikult me saame aru, aga ka lähtume sellest, et paralleelselt käivad läbirääkimised nelja erakonna vahel," lausus Keskerakonna juht.

Kas Keskerakond mõne partneri Tallinnas ka välistaks, ütles Kõlvart, et retooriliselt ta võib ju öelda, et ei välista, aga enne valimisi on palju öeldud ja juhtunud, nii et see valik tegelikult nii lai ei ole.

"Ajalugu näitab, et erakonnad on suutelised korrigeerima enda seisukohti lähtuvalt olukorrast. Aga loomulikult see, mis on välja öeldud, omab kaalu. Vähemalt peaks omama kaalu," rääkis Kõlvart.

Ta nentis, et numbrid küll näitavad, et erakonnal läks hästi, aga mõõdupuuks on võim ja selle saavutamine.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

