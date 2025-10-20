Kallas: tegime oodatust parema tulemuse

Eesti 200 ületas valimiskünnise ja sai volikokku vaid Tartus, mujal Eestis hävis erakond täielikult. Esmaspäeva hommikul arutas valimistulemusi Eesti 200 juhatus ja fraktsioon ühisel koosolekul.

"Tegelikult meeskonna meeleolu oli üsna positiivne. Vaatamata Tallinnas siiski alla künnise jäämisele on meie tunnetus ka see, et me tegime ootustest võrreldes ikkagi parema tulemuse. Ja see töö, mis inimesed põllul tegid valimiskampaania ajal ikkagi lõpuks andis seda motivatsiooni. Täna ma tunnen, et inimesed on ikkagi positiivselt motiveeritud. Meil ei ole praegu mingit sumbuurset meeleolu," hindas Kallas kohalike valimiste tulemusi.

Kallas ütles, et ei ole nõus sellega, et Eesti 200 sai ülimalt kehva tulemuse. "Ma ei ole sellega absoluutselt nõus. Meil ennustati Tallinnas 1,2 protsenti, me saime sellest ikkagi kõvasti parema tulemuse. Tartus ennustati meile künnise alla jäämist, me tulime Tartus üle künnise. Me oleme Tartus potentsiaalselt ka koalitsiooni moodustajad. Nii et me ei teinud ülikehva tulemust. Need on ülivõrdes hinnangud, mis ei ole objektiivsed. Meie ise oma meeskonnaga täna analüüsides ei näe seda kui ülikehva tulemust," sõnas Kallas.

Kallase sõnul ei ole plaanis seega ka mingeid erakorralisi juhtide ümbervalimisi.

"Seda ka juhatus ja fraktsioon minult murelikult otse küsis, et ega ma jumala eest ei kavatse tagasi astuda. Mina ütlesin, et minul sellist plaani ei ole ja esitasin ka juhatusele ja fraktsioonile oma nägemuse, kuidas me peame siit edasi minema," ütles Kallas.

Kallas ütles, et ei kavatse tagasi astuda, sest sellist ootust kellegil ei ole.

Kallase sõnul peab erakond nüüd valimistulemused läbi analüüsima ja õppetunnid võtma, aga samuti oma programmilised seisukohad selgemaks tegema.

"See suurem töö, mis meil nüüd ees seisab, on see, et me läheme liikmetega konsultatsioone tegema erakonna sisse. Aga see töö, mis me aastaga oleme teinud meeskonna vaimu hoidmisel ja tugevdamisel, see siiski nendel valimistel vilja kandis ja me nägime, et mingit lagunemist ei ole ja inimesed, ka

Tallinnas, olid väga tugevalt väljas," lausus Kallas.

Kallas rääkis ka "Aktuaalsele kaamerale" põhjustest, mis Eesti 200 valesti tegi, et populaarsus langes.

"Kindlasti läks nihu see, et me Johanna Maria Lehtme juhtumis väga selgelt kiiresti seisukohta ei võtnud. Ja erakonna siseskandaalid ei ilusta mitte kunagi mitte kedagi. Need on alati need, mis valija usaldust väga tugevasti löövad. Loomulikult on need erakonnasisesed hõõrumised olnud meie jaoks väga valus kogemus, see on meilt ka usaldust maha võtnud. Ma arvan, et meil jäi tegemata ka eelmiste europarlamendi valimiste sügavam analüüs. Me tegime küll otsuse erakonna esimees välja vahetada, aga see tagasiside ja analüüs nende valimiste põhjustest, et miks meil nii läks, jäi siiski tegemata. Seekord tuleb see analüüs ära teha," kommenteeris Kallas.

Ajakirjanik Indrek Kiisler märkis, et pärast Eesti 200 kaotust hakkavad fraktsiooni liikmed ilmselt mõtlema oma poliitilise tuleviku peale ja vaadatakse teiste erakondade poole. Kiisler küsis, miks peaks Eesti 200 liikmed järgmiste riigikogu valimisteni endiselt erakonnas ja fraktsioonis.

"Eesti 200 ei ole poliitikute erakond, meil ei ole ka fraktsioonis olnud inimesi, kelle jaoks on peamine karjäär olnud poliitikukarjäär. Ja mitte üks fraktsiooni liige ei ole mitte kordagi esitanud seda arvamust, et me peaksime kellegagi liituma või kuidagi teistpidi toimetama hakkama võrreldes sellega, kuidas me seni toimetanud oleme. Nii et need jutud, et meie fraktsioon laguneb ja

meie inimesed poliitpartidena hakkavad otsima endale võimalusi teistes erakondades, on kestnud poolteist aastat. Mitte ükski neist juttudest ei ole mitte kunagi tõeks saanud ja see põhjus on väga lihtne. Meil ei ole elukutselisi poliitikuid," vastas Kallas.

"Ma ei näe praegu, et meie fraktsioon laguneks, mul ei ole mitte mingisugust hirmu sellepärast," lisas ta.

"Poliitikas on alati variandid, kas kaduda või kasvada ja meie jaoks on praegune olukord kasvamise olukord," ütles Kallas veel.

Kallas rõhutas ka seda, et praeguses geopoliitilises olukorras on oluline stabiilse valitsuskoalitsiooni jätkamine ja Eesti 200 seda kindlasti lõhkuma ei hakka.