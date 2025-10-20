X!

Politico: EL kavandab pardaleminekut varilaevastiku tankeritele

Välismaa
Eesti vetes kinni peetud Vene varilaevastiku tanker Kiwala ja Eesti mereväe alus. Kiwala uus nimi on Boracay. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Euroopa Liit kavatseb suurendada oma volitusi vajadusel Vene varilaevastiku alustele pardaleminekuks, selgub liikmesriikide välisministrite kohtumiseks valminud dokumendist.

Euroopa välisteenistuse koostatud dokumendis seisab, et Vene varilaevastikku kuuluvad naftatankerid ei toeta ainult Venemaa sõjamajandust, vaid ohustavad ka keskkonda ning navigatsiooniohutust, edastas väljaanne Politico dokumendi sisu.

Varilaevastiku alused kujutavad samuti ohtu kriitilisele taristule ning "neid võib kasutada hübriidrünnakute platvormidena EL-i territooriumi vastu," seisab dokumendis. Mõnel juhul kahtlustatakse, et laevadelt on õhku saadetud Venemaa droonid, mida on kasutatud Lääne kriitiliste objektide järgi luuramiseks ja tsiviillennujaamade häirimiseks.

EL-i välisteenistus algatas sel kuul tehnilisel tasandil arutelu Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelnõu ettepaneku alusel, mis käsitleb rahvusvahelise mereõiguse raamistiku tugevdamist. Ettepanek sisaldab ka varilaevastiku laevadele pardalemineku võimaldamist, edastab dokument.

Ettepanekus pakutakse "võimalikke kahepoolseid kokkuleppeid lipuriikide ja EL-i vahel eelnevalt lubatud pardumiste kohta kontrollide läbiviimiseks," kirjutab välisteenistus dokumendis.

Eesmärk on ettepanek valmis saada novembri lõpuks ning järgmise EL-i välisministrite kohtumise käigus see heaks kiita.

Kui ettepanek saab liikmesriikide toetuse, kavatseb EL-i kõrgeim diplomaat Kaja Kallas taotleda Nõukogult volituse alustada läbirääkimisi kahepoolseteks kokkulepeteks lipuriikidega, sedastab dokument.

Dokumendis on rõhutatud, et EL-i liikmesriigid näitavad üha enam tahet varilaevastiku suhtes tõhusamate meetmete rakendamiseks. Näitena on toodud Prantsuse sõdurid, kes oktoobri alguses tungisid naftatankeri Boracay pardale. Eeldatavasti varilaevastiku kuuluv tanker asus Taani rannikul, kui teadmata päritolu droonid sundisid riiki ajutiselt mitut lennujaama sulgema.

Samuti on dokumendis kirjas, et EL võiks toetada liikmesriike nende pingutustes, kui nad nõustuvad andma EL-ile õiguse sõlmida nende nimel kokkuleppeid eelnevalt lubatud pardalemineku õiguse saamiseks kontrollide läbiviimiseks.

EL suhtleb juba prioriteetsete lipuriikide ja rannikuäärsete riikidega, kes pakuvad või võimaldavad logistilist toetust ja kütusevarustust varilaevastikule. Muu hulgas püüab liit "rakendada erinevaid vahendeid, et toetada ja motiveerida lipuriike sanktsioonide all olevate laevade registrist kustutamiseks," seisab dokumendis.

Suurima laevaregistriga riik Panama on nõustunud oma registrist kustutama EL-i sanktsioonide all olevaid laevu. Hiljuti otsustas riik lõpetada üle 15-aastaste laevade registreerimise, sedastab dokument.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

