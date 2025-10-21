X!

Valimisliit Plaan B plaanib riigikogu valimistele minna erakonnana

Eesti
Plaan B buss tänavu suvel Nurme farmi juures, kus protestiti sigade hukkamise vastu.
Plaan B buss tänavu suvel Nurme farmi juures, kus protestiti sigade hukkamise vastu. Autor/allikas: Olev Kenk
Eesti

Valimisliit Plaan B, kellel õnnestus kohalikel valimistel volikokku pääseda Narva linnas, plaanib 2027. aastal toimuvatele riigikogu valimistele vastu minna juba erakonnana.

Esimest korda kohalike omavalitsuste valimistel kaasa teinud valimisliit Plaan B sai neli mandaati Narva volikokku. Pärnus ja Tallinnas volikokku ei saadud. Ka Tartus, mis oli valimisliidu peamine fookus ja kus oli liikumise eestvedaja Andro Roosi eesmärgiks korjata 51 protsenti volikogu kohtadest, ei teenitud ühtegi mandaati.

Roosi sõnul ei saa valimistulemustega rahule jääda, sest suures pildis need valimised muutusi esile ei kutsunud.

"Sisuliselt ei muutunud mitte midagi, võib-olla mõned värvid vahetusid, aga võimule jäid need, kes on viimased 30 aastat võimul olnud ja eks järgmine vahefinišh on riigikogu valimised 2027 märtsis," rääkis Roos.

Riigikogu valimistele läheb Plaan B vastu aga juba erakonnana. Praeguseks on 500 liiget koos ja alustatakse erakonna registreerimise protsessiga. Roos rääkis, et eesmärk on välja tulla riigikogu valimistel täisnimekirjadega kõikides valimisringkondades.

"Tugevdame erinevates linnades ja valdades oma positsioone ja ehitame üles struktuuri, mis KOV valimiste raames juba leidis üles ehitamist. Miinimum on koos. Natukene võtame veel juurde, päris miinimumiga ei taha minna, aga ütleme, et lähema paari kuu jooksul tahaksime juba dokumendid erakonna registreerimiseks sisse anda," lausus Roos.

Roos on varem kohalikel valimistel kandideerinud Tartus Keskerakonna ridades. Neli aastat tagasi kogus Roos 100 häält, tänavu 399 häält. Tartus jäid Roosi hinnangul Plaan B-le mandaadid tulemata, sest ülikoolilinnas ei tunneta inimesed veel, kui halvaks on elu läinud.

"Kui on vilets tulemus, tuleb endal peeglisse vaadata ja edaspidi paremini teha, mingid korrektuurid teha. Eks poolteise aasta pärast on pilt juba oluliselt teine, aga ju ta siis ei ole veel nii halb, et jäeti nagu vanad olijad võimule," sõnas Roos.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

