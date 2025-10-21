Saarts: uus Tallinna nelikliit oleks palju pingeterohkem kui eelmine

Uus potentsiaalne nelja osapoolega koalitsioon Tallinnas oleks palju pingeterohkem kui eelmine ning Isamaal oleks seal raske välja paista, leiab politoloog Tõnis Saarts. Koalitsiooni Keskerakonnaga suudaks Isamaa oma valijale tema sõnul ära põhjendada.

"Isamaa, juhul, kui ta tõesti sellise otsuse teeks, põhjendaks seda ilmselt oma valijale kahes liinis. Esiteks väidavad nad, et liit Keskerakonnaga on linnajuhtimise seisukohast töötavam ja efektiivsem lahendus kui sotside juhitud nelikliit, sest selle haprust ja kehva koostöövõimet tõestas ka viimane aasta. Seega, Isamaa tahab stabiilset ning efektiivset linnajuhtimist ning seda saab ta pakkuda vaid vähesemate partneritega koalitsioonis," ütles Saarts ERR-ile.

"Teiseks väidavad nad, et lähevad loodavasse linnavalitsusse eestimeelsust hoidma ning ohjeldama Keskerakonna-poolseid võimukuritarvitusi ja korruptsiooni – seega neil pole vaid oluline valitsemisefektiivsus, vaid ka isamaaline missioon," lisas ta.

Tõnis Saarts Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Saartsi hinnangul jõuaks Isamaa Keskerakonnaga kompromissile kõikides tundlikes küsimustes, nagu eestikeelne haridus, põhiseaduse

muutmise ja muud rahvusliku pinna otsused.

"Keskerakond tahab eestikeelsele haridusele üleminekul veidi empaatlisemat suhtumist vene emakeelega õpilastesse ja koolidesse ning rohkem ressursse sellesse valdkonda. Isamaa on ka ilmselt valmis tagasi tõmbama kõige selle osas, mis puudutab vene kultuuri ja sümboleid – midagi varasematest otsustest tagasi ei pöörata, aga midagi radikaalset uut ka selles valdkonnas ette ei võeta. Valimisõiguse teema on riiklik küsimus, seda Tallinna linnavalitsus nagunii ei saa otsustada," arutles Saarts.

Nelikliitu minek oleks Saartsi sõnul Isamaale peamiselt just väärtuspõhine valik. "Isamaa ja tema valijate vaates on tegemist nn valgete ja eestimeelsete jõududega, kellega peaks olema justkui lihtsam maailmavaatelist ühispinda leida. Vikerkaare-koalitsiooni suur miinus on aga asjaolu, et selles valitsemine ning ka Isamaal välja paistmine saab olema keeruline," sõnas Saarts.

Saarts märkis, et see koalitsioon ei tuleks palju erinev eelmisest. "Palju sisepingeid, pidev lagunemisoht, Isamaa roll ja näod ei paista selles piisavalt välja jne. On selge, et see võimuliit pikalt ei püsiks, mistõttu mingil hetkel tuleb Isamaal nagunii minna Tallinnas koalitsiooni Keskerakonnaga, või jääda üldse opositsiooni," lausus Saarts.

Jakobson: riskid Isamaa reitingule on mõlemas koalitsioonivariandis

Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika professor Mari-Liis Jakobson ütles, et Isamaa suudaks koalitsiooni Keskerakonnaga ära põhjendada küll.

"Arvestades, et Isamaa keskendus oma kampaanias ennekõike n-ö riigi tasandi poliitikale ja vastandus võimul olevale Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioonile, siis jutupunkti selle kohta, kuidas riigi tasandil samuti opositsioonis olev Keskerakond on loomulik partner, sealt isegi ehk leiaks. Ja Keskerakond on Kõlvarti juhtimisel samuti püüdnud end positsioneerida konservatiivse erakonnana. Samuti on Isamaa ja Keskerakond olnud ju koalitsioonis riigi tasandil," rääkis Jakobson.

Ta ütles, et koalitsioon Tallinna sotside, Reformierakonna ja Parempoolsetega võiks olla vastuvõetavam neile Isamaa toetajatele, kelle jaoks oli oluline mitte anda häält üksnes Isamaa poolt, vaid ka keskerakondliku linnavõimu vastu.

"Omad riskid erakonna reitingule on sisse kirjutatud mõlemasse koalitsioonivarianti, samuti valikuvarianti, et Isamaa ei lähe koalitsiooni kummagi erakonnaga. Rolli hakkab mängima nii see, kuidas valikut avalikkusele põhjendatakse, samuti koalitsiooni tervis ning valitsemisvõimekus. Ent praegu on Isamaa vaates tõenäoliselt aktuaalsemgi küsimus linnaosadest ja vastutusaladest, mis kummagi koalitsiooni versiooni puhul nende kureerida jäävad," lausu Jakobson.

Esmaspäeval tegi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ja erakonna Tallinna linnapeakandidaat Jevgeni Ossinovski ettepaneku Reformierakonnale, Parempoolsetele ja Isamaale alustada Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi.

Ettepaneku koalitsiooniläbirääkimisteks tegi Isamaale ka Tallinnas valimised võitnud Keskerakond.

Isamaa Tallinna piirkonna juhatus koguneb mõlemat ettepanekut arutama neljapäeval.