EKRE ütles Pärnus Isamaale ära ja saab viieliikmelises koalitsioonis linnapea koha

EKRE ütles ära Pärnus valimised võitnud Isamaa kutse kolme liikmega koalitsiooni koos Reformierakonnaga. Pärastlõunal teatas Keskerakond, et alustas koalitsioonikõnelusi EKRE, valimisliitudega "Südamega Pärnu" ja "Pärnu Ühendab" ja Parempoolsetega, kus linnapea koha saab EKRE.

EKRE Pärnumaa ringkonna esimees Valmar Veste ütles teisipäeval, et ideoloogilised erimeelsused Reformierakonnaga on EKRE jaoks kolme erakonna koalitsiooniga ühinemiseks liiga suured.

Valimised Pärnus võitnud Isamaa sai linna 39-kohalises volikogus 10 kohta, EKRE ja Reformierakond mõlemad seitse mandaati. Seega annaks kolme erakonna võimuliit volikogus 24 kohta.

Lisaks pääsesid volikogusse ka Keskerakond viie mandaadiga, valimisliidud "Südamega Pärnu" ja "Pärnu ühendab" mõlemad nelja mandaadiga ning Parempoolsed kahe mandaadiga.

Isamaa ootas erakondadelt esmaspäeva õhtul tehtud koalitsiooniettepanekule vastust teisipäeva keskpäevaks.

"Istusime hommikul täitsa mitu tundi juhatusega koos, arutasime seda pakkumist, kaalusime, mõtlesime, vaatasime plussid-miinused läbi ja meie otsus oli, et me ikkagi seda pakkumist vastu ei võta. Meile koostöö Reformierakonnaga tundub keeruline. Ütlesime selle pakkumise ära," rääkis Veste ERR-ile.

Veste sõnul oleks üheks kaalukeeleks võimalus opositsioonist välja pääseda, kuid samas ei saa erakond oma valijat petta.

"Meie valija, ja ma arvan, et paljud Eesti inimesed, on pahased selle peale, mida Reformierakond on riigis teinud. Hea küll, kohalik tasand on teine, aga need maailmavaatelised erinevused tõesti on meie arvates nii suured, et see koalitsioon ei oleks meile olnud piisavalt mugav ja me ei ole üldse kindlad, palju me oma programmi punkte ellu oleks saanud viia," lausus Veste.

Isamaa esinumber Siim Suursild ütles EKRE otsuse peale, et erakond koguneb teisipäeva õhtul, et arutada, kuidas edasi minnakse.

Keskerakond soovib Isamaad ja Reformierakonda välistavat liitu

Pärastlõunal saatis Pärnu Keskerakonna esinumber Andrei Korobeinik teate, et tegi ettepaneku koalitsiooni moodustamiseks EKRE-le, valimisliitudele ja Parempoolsetele, mille kõik osapooled ka vastu võtsid.

"Uuel koalitsioonil on potentsiaal parandada Isamaa ja Reformierakonna tehtud vead ning keskenduda olulistele teemadele. Lasteaedade toitlustamise probleemid, maamaksu tõus ja parkimiskaos vajavad kiiret sekkumist. Kuid Pärnu väärib enamat – suudame tuua linna investeeringuid ja alustada tööd selle nimel, et Pärnust saaks Euroopa kultuuripealinn," ütles Korobeinik.

Valimisliidu "Südamega Pärnu" juht Kristel Voltenberg märkis, et uue koalitsiooni moodustajad on saanud tugeva mandaadi ning sellesse võimalikku koalitsiooni kuuluvad ka kolm suurima häältesaagiga kandidaati.

Koalitsioonikokkuleppe kohaselt kuulub Pärnu linnapea koht EKRE-le. Erakonna Pärnumaa juht ja EKRE juhatuse liige Valmar Veste kinnitas, et on valmis vastutust kandma, kui volikogu talle selle ameti usaldab.