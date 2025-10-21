X!

Isamaa ja Reformierakond ihkavad mõlemad Tartus linnapea kohta

Tartu linnas valimised võitnud Isamaa tegi Reformierakonnale ettepaneku koalitsiooni moodustamiseks. Teisipäeval alanud läbirääkimistel sondeeriti pinda, linnapea kohta ihkavad nii reformierakondlased kui ka Isamaa.

Kui esmaspäeval oli Reformierakond peale Isamaaga kohtumist mures striimeri Kris Kärneri pärast, kes Isamaale Tartus ligi 1600 häält korjas, siis praeguseks on Isamaa Kärneri oma fraktsioonist välja arvanud.

Teisipäeval kohtusid kaks valimistel kõige enam mandaati saanud erakonda taas. Ligi poolteist tundi väldanud kohtumisel räägiti läbi võimalike koalitsioonikõneluste ajakava ja ka sisulisemaid teemasid, nagu haridus ja ühistransport. Küsimusele, kas reformierakonnaga koalitsiooni moodustamine võiks Tartu arengule anda uue hoo ja tuua ka muutusi, vastas Isamaa linnapeakandidaat Tõnis Lukas, et kahe osapoolega on jõulisem ja selgem edasi liikuda. Praegu on Tartus lisaks Isamaale ja Reformile koalitsioonis ka sotsid.

"Kui linnapea oleks ka uus võrreldes praegusega, võiks see muutus näida ka selgem, aga igal juhul peab ütlema, et kahe osapoolega on muutusi lihtsam esile kutsuda kui kolme osapoolega. Alternatiivides, mida Isamaal oli võimalus kaaluda, oli Reformierakonnaga koostöö linnaelanikele kõige selgem ja kõige edasiviivam," rääkis Lukas.

Üks määravamaid küsimus Reformierakonna ja Isamaa koalitsiooni moodustamisel on ilmselt see, kas praegune linnapea saab oma ametis jätkata.

Nii Lukase kui ka praeguse Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul teisipäeval personaaliaküsimust päevakorras polnud. Samas kui Kris Kärner on nüüd n-ö aknaalune, kas siis on ka mandaatide osas seis võrdne?

"Niisugust matemaatikat saab alati teha. Isamaa võitis valimised, initsiatiiv on meie ja meie kutsusime ka tänase läbirääkimise kokku. Eeldame, et valija on otsustanud, et Isamaa on kõige sümpaatsem linlastele, sest Isamaa tõesti võitis valimised Tartu linnas," lausus Lukas.

"Linnapeakandidaadid on nii Tõnis Lukas kui ka Urmas Klaas. See otsus kindlasti peab langema siin lähipäevade jooksul," sõnas Klaas.

Klaas ei osanud öelda, mis see kaalukeel võiks olla, mis otsustab, kas linnapea koht läheb Reformile või Isamaale, vaid märkis, et kindlasti kolleegidega Isamaast nad seda teemat peagi arutavad.

Lukase ja Klaasi võrdluses kogus personaalselt rohkem hääli Urmas Klaas – ligi 5500 häält, Lukase skooriks jäi ligi 4400 häält. Mõlemad erakonnad tutvustavad tänase kohtumise sisu ka oma fraktsioonidele.

Isamaa fraktsioon kogunes teisipäeval kella poole kuuest õhtul. "Isamaa omadele tutvustame kohtumise sisu täna õhtul, kui plaanid on neile veenvad, siis lähme edasi, kui ei ole, siis ei tea, millal me edasi lähme," ütles Lukas.

Klaasi sõnul jätkuvad reformierakonna plaanide järgi läbirääkimised kolmapäeval, hariduse teemadel. "Me tahaksime jõuda uue volikogu esimeste istungiteni 15. novembriga algaval nädalal," ütles Klaas.

