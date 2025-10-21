Isamaa võib soovida Tallinna võimuleppesse riiklikke teemasid

Erakond Isamaa on Tallinna koalitsiooni moodustamise eel võtnud aja maha, et hoida end tähelepanu keskpunktis ja luua soodsat pinnast eelseisvateks riigikogu valimisteks, ütlevad poliitikud. Koalitsioonileppesse tahab Isamaa tõenäoliselt nii mõnegi üleriigilise teema sisse kirjutada.

Isamaa on otsustanud aja maha võtta, et kaaluda kellega minna Tallinna juhtima: kas teha kaksikliit Keskerakonnaga või nelikliit sotside, Reformierakonna ja parempoolsetega.

Viimaseid päevi Tallinna koalitsioonis oleva Eesti 200 aseesimehe, Aleksei Jašini sõnul on aja mahavõtt strateegiline, et otsustada, kumb variant on tõhusam 2027. aasta riigikogu valimisteks.

"Puhas kalkulatsioon ja ma arvan, et natukene ka suursponsoril on voli arvamust avaldada ja võibolla ka see natuke kallutab ühele või teisele poole. Ma ei imesta ka seda, kui Norstatist tuleb kohe küsitlus, et mida rahvas toetab rohkem, kas liitu Keskerakonnaga või siis nelikliiduga," lausus Jašin.

Jašini sõnul on Isamaas tekkinud eri variante pooldavad leerid.

"Ma olen kuulnud, et umbes pool-pool on see seltskond, kes toetab Isamaas liitu sotsiaaldemokraatide, reformi ja parempoolsetega, teine pool siis Keskerakonnaga," selgitas Jašin.

Isamaa valik pole aga üldse nii mustvalge, mõlemal variandil on kaalukaid poolt- ja vastuargumente.

"Kindlasti Keskerakonnaga koos kaasneb suurem mainerisk Isamaale, aga samal ajal kui me räägime ametikohtade jaotusest pealinnas, siis need jaguneksid ju sellisel juhul pooleks ja Isamaa saaks palju rohkem tähtsaid Tallinna juhtivaid ametikohti. Kui räägime nelja partneriga koalitsioonist, siis seal on ka tegelikult Isamaal läbirääkimistel saavutada väga palju, aga samal ajal selge, et ametikohtade jaotus ei tule siis Isamaale nii soodne. Ja ega see mainerisk eksisteerib ka seal, sest kui me mõtleme, et sisuliselt ju sarnane nelja erakonna koalitsioon Tallinnas oli, ja ega see päris muretult ei sujunud," lausus riigikogu liige Raimond Kaljulaid (SDE).

Tallinna endine linnapea, toonane keskerakondlane Jüri Ratas ütleb, et Isamaa mõlemale läbirääkimisele kindlasti ei lähe. Praegune aja maha võtmine on vajalik, et tunnetada, kellega saab teha parima ja kindlaima koalitsiooni. Riigiteemasid kõnelustel aga vältida ei saa.

"Kas Tallinna valimised on riigitasandiga seotud – muidugi on. Mäletan poliitikat, kus erakonna esimehed on tagasi astunud, sellepärast et nende erakond ei ole Tallinna linnavolikogusse valitud. Nii et me seda poliitikat kuidagi eristada ei saa. Kokkuvõttes maksude teema tuleb tõsiselt lauale 2027. aasta riigikogu valimistel," lausus Ratas.

Üleriigiliste teemadega on Isamaa ka varem tahtnud kohalikul tasandil võimu saavutada.

"Tol ajal oli selleks teemaks valimisõiguse muutmine ja nõuti, et linnavalitsuse moodustamise läbirääkimistel lepitaks kokku riigipoliitika küsimustes. Ma arvan, et ei ole mitte ühtegi põhjust, miks Isamaa ei peaks sel korral sedasama tegema," sõnas Kaljulaid.