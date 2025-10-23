Kaks Vene sõjalennukit rikkusid Leedu õhupiiri

Leedu teatel viibisid hävitaja Su-30 ja tankimislennuk Il-78 riigi õhuruumis ligi 18 sekundit. Õhupiiri rikkunud lennukid läbisid Leedus 700 meetri pikkuse vahemaa.

Leedu relvajõudude hinnangul oli tõenäoliselt tegemist õhus tankimise treeninguga.

Intsidendile reageerisid Leedus NATO Balti õhuturbemissioonil viibivad Hispaania õhuväe Eurofighter Typhoon hävituslennukid.

"See intsident näitab taas, et Venemaa käitub terroristliku riigina, eirates rahvusvahelist õigust ja naaberriikide julgeolekut. Leedu on turvaline riik. Koos oma liitlastega kaitseme iga sentimeetrit oma territooriumist," teatas Leedu peaminister Inga Ruginiene

Leedu välisministeerium teatas, et kutsus Venemaa saatkonna esindajad välja, et esitada protest vastutustundetu ja ohtliku käitumise vastu.

Venemaa välisministeerium eitas riigi lennukite Leedu õhuruumi rikkumist.

Venemaa välisministeerium teatas suhtlusvõrgustikus Telegram, et lennukid ei kaldunud oma marsruudilt kõrvale ega rikkunud teiste riikide õhuruumi.