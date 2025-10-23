X!

Kaks Vene sõjalennukit rikkusid Leedu õhupiiri

Välismaa
Hävitaja Su-30 (pilt on illustratiivne)
Hävitaja Su-30 (pilt on illustratiivne) Autor/allikas: SCANPIX/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
Välismaa

Leedu kaitseväe teatel rikkusid kaks Venemaa sõjalennukit neljapäeval riigi õhupiiri.

Leedu teatel viibisid hävitaja Su-30 ja tankimislennuk Il-78 riigi õhuruumis ligi 18 sekundit. Õhupiiri rikkunud lennukid läbisid Leedus 700 meetri pikkuse vahemaa.

Leedu relvajõudude hinnangul oli tõenäoliselt tegemist õhus tankimise treeninguga.

Intsidendile reageerisid Leedus NATO Balti õhuturbemissioonil viibivad Hispaania õhuväe Eurofighter Typhoon hävituslennukid.

"See intsident näitab taas, et Venemaa käitub terroristliku riigina, eirates rahvusvahelist õigust ja naaberriikide julgeolekut. Leedu on turvaline riik. Koos oma liitlastega kaitseme iga sentimeetrit oma territooriumist," teatas Leedu peaminister Inga Ruginiene

Leedu välisministeerium teatas, et kutsus Venemaa saatkonna esindajad välja, et esitada protest vastutustundetu ja ohtliku käitumise vastu.

Venemaa välisministeerium eitas riigi lennukite Leedu õhuruumi rikkumist.

Venemaa välisministeerium teatas suhtlusvõrgustikus Telegram, et lennukid ei kaldunud oma marsruudilt kõrvale ega rikkunud teiste riikide õhuruumi.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: Reuters, BNS

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:06

Mõned neljajalgsed dinosaurused upitasid end sageli kahele jalale püsti

07:00

Otse kell 12: kaitseministeerium olukorrast Ukraina rinnetel

06:56

Põhja-Korea alustas mälestusmärgi ehitamist Ukraina sõjas hukkunud sõduritele

06:39

Eesti 200 pidurdab maatuule toetuskeemi

05:55

Euroopa Liit lükkas Venemaa külmutatud varade kasutamise plaani edasi

05:22

Zelenski: Venemaa ründab dialoogi pidamise asemel lapsi

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Nõmme United naaseb Premium liigasse

23.10

Ligi: 2016. aastal solgiti kõiki reegleid rikkudes eelarvepoliitika ära

23.10

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.10

Politsei kahtlustab kolme alaealist jõhkras tapatöös Uuendatud

23.10

USA kehtestas sanktsioonid kahe suurima Vene naftafirma vastu

23.10

Sõja 1338. päev: Venemaa Rjazani naftatöötlemistehases puhkes suur tulekahju Uuendatud

23.10

WSJ: USA kaotas piirangu Ukrainale antud kaugmaarakettide kasutamisele

23.10

Eesti plaanib hankida HIMARS-itele lisaks Lõuna-Korea raketiheitjaid Uuendatud

23.10

Kaks Vene sõjalennukit rikkusid Leedu õhupiiri

23.10

USA sanktsioonid Rosnefti ja Lukoili vastu panid nafta hinna tõusma

23.10

Tallinki üheksa kuu kasum langes ligi 90 protsenti

23.10

Isamaa on valmis Tartus linnapeakohast loobuma

23.10

Ülevaade: kes hakkavad valitsema Tallinna lähiümbruses? Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Nõmme United naaseb Premium liigasse

23.10

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

23.10

ETV spordisaade, 23. oktoober

loe: kultuur

23.10

Nele-Liis Vaiksoo: ilma hea tekstita ma ei oskagi laule laulda

23.10

Ansambel Ants1 toob EKA galeriis lavale muusikali "Carmen Electra"

23.10

Ivar Põllu: näidend Ülo Soosterist peaks olema sama hull kui tema looming

23.10

Henri Christofer Aavik: läksin konkursile, et enda arengust vahekokkuvõte teha

loe: eeter

23.10

Üks aevastus tekitab õhus minuteid püsiva viiruspilve

23.10

Kuldnõela laureaat Kirill Safonov: naised on meie aja kangelased

23.10

Hea Hoo töökeskused pakuvad tööd ligi 800 erivajadusega inimesele üle Eesti

23.10

Eelmiste valimiste ajal ühismeedias tuntuks saanud proua: mind tunti ka sel suvel ära

Raadiouudised

23.10

Euroopa Liidu riigijuhid kaaluvad külmutatud Vene vara kasutamist

23.10

Päevakaja (23.10.2025 18:00:00)

23.10

Tartus seab Isamaa nüüd linnapeakohast loobumiseks tingimusi

23.10

Kohtunikud ei toeta kohtureformis plaanitud kohtute liitmist

23.10

Raivo Vare: USA sanktsioonid ei mõjuta Venemaa tahet sõda pidada

23.10

Raadiouudised (23.10.2025 15:00:00)

23.10

Raadiouudised (23.10.2025 12:00:00)

23.10

Esimesed moodsad Gripeni lennukid jõuavad Rootsist Ukrainasse ilmselt paari-kolme aasta pärast

23.10

Liitlased harjutasid keskpolügoonil Eesti metsades liikumist

23.10

Rahandusminister Ligi nimetas opositsiooni eelarvemuudatusi blufiks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo