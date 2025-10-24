Solman: kurb, et meie küsimuste sisu ei soovita arutada läbipaistvalt

Isamaa Tallinna piirkonna juhi Riina Solmani sõnul on ta kurb, et võimalikud koalitsioonipartnerid Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond ja Parempoolsed ei soovi Tallinna koalitsiooni moodustamise arutelu teha läbipaistvalt ning seetõttu peab Isamaa arutama edasisi samme.

"Isamaa soov küsimuste esitamisega on tõsta koalitsioonide moodustamise kvaliteeti – sellist varianti on varasemalt kasutatud näiteks Soomes – ning teha seda võimalikult avatult, et kõigi osapoolte seisukohad oleksid arusaadavad mitte üksnes teistele võimalikele koalitsioonipartneritele vaid kogu avalikkusele. Mul on ühtaegu hea meel, kui nende küsimuste sisu üle ollakse valmis arutama, aga samas ka kurb, et seda ei soovita teha läbipaistvalt. Peame edasisi samme arutama," ütles Solman ERR-ile.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu lisas, et erakondade tagasiside tuleb teadmiseks võtta.

"Kui me oleme saanud kõigilt kirjalikud vastused, kas nad siis sisaldavad küsimustele reaktsiooni või mitte, eks me siis hindame seda ja astume järgmise sammu," sõnas ta.

Isamaa teatas neljapäeva õhtul, et ei otsustanud veel, kellega soovitakse koalitsioonikõnelusi alustada. Erakond pöördus kõigi linnavolikokku pääsenud erakondade poole kirjaga, milles toodud 15 põhiküsimusele soovib saada vastuseid.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond ja Parempoolsed teatasid reede hommikul, et ei kavatse vastata Isamaa saadetud 15 küsimusele Tallinna tuleviku kohta. Erakonnad kutsusid Isamaad hoopis otse koalitsoonikõnelustele.

Keskerakond ei ole veel oma tagasisidet küsimustele andnud.