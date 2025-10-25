X!

Euroopa Liit kavatseb suurendada oma volitusi varilaevade pardale minekuks

Eesti
Tanker Kiwala ja Eesti mereväe alus
Tanker Kiwala ja Eesti mereväe alus Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Euroopa Liit kavatseb suurendada oma volitusi varilaevade pardale minekuks, selgub liikmesriikide välisministrite kohtumiseks valminud dokumendist. Ettepanek pole veel täielikult valmis, kuid mereõiguse ekspertide hinnangul võiks sellega küsida ka intensiivsemate menetlustoimingute lubamist, nagu näiteks meeskonnaliikmete küsitlemine.

Euroopa Liidu plaani järgi soovitakse erinevate lipuriikidega sõlmida kokkuleppeid, mis lubaks minna võimalike varilaevade pardale kontrollide läbi viimiseks. Mereõiguse eksperdi Alexander Loti sõnul on praegu tegu veel ettepanekuga, mille üksikasjad on ähmased.

"Mulle tundub, et see plaan eeskätt hõlmab pardumisõigust. Aga kas see hõlmab ka laeva pardal inspekteerimisõigust, näiteks meeskonnaliikmete küsitlemisõigust, laeva uurimist selleks, et koguda mistahes tõendusteavet?" küsis Lott.

Loti kinnitusel on igasugune pardumine distsiplineeriv, kuid vaatamata sellele võiksid lepingud lubada ka intensiivsemaid menetlustoiminguid. Taolised kokkulepped pole tegelikult midagi uut. Ameeriklased on niimoodi laevadel kontrollinud massihävitusrelvade olemasolu, näiteks 11. septembri terrorirünnakute järel.

Peaminister Kristen Michal ütleb, et Euroopa Liit on siinpuhul ka õige läbirääkija.

"Euroopal on väga suur mõju ka kolmandatele riikidele läbi viisapoliitika, läbi kaubandusabi, läbi kõikide muude reeglite, kus me oleme mõjukad. Ja need on needsamad sõnumid, mis hakkavad riikidele minema, et kuulge, et teie riigilipu all laevad sõidavad, mis Venemaa kütust veavad, sellist varilaevastiku tööd teevad," ütles Michal.

Michali sõnul oleks võimalik järjepideva tööga nii-öelda mugavuslipuriikide ringi väiksemaks tõmmata. Samas ei tähenda see, et varilaevastiku probleem kohe kaob.

"Sellises olukorras tõenäoliselt on ka sellistel varilaevastikku kuuluvatel laevadel kiusatus vahetada lippu mõne nüüdses uues olukorras mugavama lipu vastu, kellel näiteks lipuriigi poolelt ei ole sellist kahepoolset lepingut Euroopa Liiduga ehk siis tõenäoliselt see varilaevastik vähemalt osaliselt selliste arengute tulemusel kolib uute lippude alla," rääkis Alexander Lott.

Seetõttu tuleb varilaevastiku vastu võidelda veel teistegi vahenditega.

Peaministri kinnitusel üritatakse Euroopa Liidus luua ka operatiivset teavitusvõrgustikku, mis võiks lõpuks jõuda NATO tasandini välja.

"Merel ei tohi laeva lippu vahetada, ometi nad vahetavad tee peal lipu ära, võltsivad dokumente jne. Nii et kõige selle arve pidamine on Euroopa Liit ja NATO," ütles Michal.

Samuti on julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul vaja varilaevastikule kehtestada veelgi tugevamaid sanktsioone, et sel viisil nafta müümine muutuks Venemaa jaoks kallimaks ja ebamugavamaks.

"Kuigi otsitakse uusi kanaleid, üritatakse sanktsioonidest mööda minna, leitakse ka selliseid partnereid, kes on valmis seda tegema, aga tervikuna see kindlasti Venemaa sissetulekuid pärsib ja kahandab," sõnas Saks.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

20:22

Zirk näitas Rotterdamis põhialal head kiirust

20:15

Viljandis avati linnarahva toel korda saanud Trepimägi

20:15

Lätis ei vaibu kired Istanbuli konventsioonist lahkumise ümber

19:52

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

19:41

Aigro lõpetas suvise GP-hooaja kümnenda kohaga: varu on sees

18:55

Harju ja Kalju kindlustasid kohta, Tammeka kasutas arvulise ülekaalu ära Uuendatud

18:52

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:38

Võrkpalli naiste meistriliiga mängud lõppesid kolme geimiga

18:37

18:33

Poliitikaeksperdid: Isamaa testib valijate reaktsiooni

05:58

Kristjan Port: kaubamaja peaks hakkama lasteosakonda koomale tõmbama

24.10

Saks: tänu USA sanktsioonidele, võib see kõik Venemaa jaoks päris kurvalt lõppeda

24.10

Kohus määras Leedole ja SLK endistele juhtidele reaalse vangistuse

08:56

Kärpiv Soome seisab raskete väärtusvalikute ees

24.10

Suri ettevõtja Heldur Meerits

14:09

Öises raketirünnakus Kiievile sai vigastada 11 inimest, hukkus kaks Uuendatud

24.10

Saksa meedia: Venemaa võib kasutada Estonia vrakki luuretegevuseks

24.10

Keskerakond saadab Isamaale vastu oma küsimused Uuendatud

24.10

Raasikul toimunud tapmises kahtlustatavad alaealised võeti vahi alla

24.10

BLRT ehitab Kohilasse uue strateegilise tähtsusega valukoja

20:22

Zirk näitas Rotterdamis põhialal head kiirust

19:52

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

19:41

Aigro lõpetas suvise GP-hooaja kümnenda kohaga: varu on sees

18:55

Harju ja Kalju kindlustasid kohta, Tammeka kasutas arvulise ülekaalu ära Uuendatud

12:53

Nädala album. Tame Impala harjutab kätt millekski suuremaks

10:50

Eesti Muusika Nädal teeb kummarduse eesti heliloomingu suurkujudele

10:20

Arvustus. "Klaaslagi": üks lõputu jobude rada teel paradiisi

09:42

Arvustus. Jafar Panahi elukestev võitlus Iraani režiimi vastu

15:53

Minu Isa Oli Ausus Ise: esimesel kontserdil kukkus kuulaja naerust toolilt maha

14:01

Gazebo: arvasin, et teen ühe loo ja lähen tagasi ülikooli kirjandust õppima

11:44

Baaripidaja: joogi sisse millegi libistamine on halvas mõttes perfektseks lihvitud

08:00

Galerii ja videod: R2 minilaivil esinesid Villemdrillem ja Liis Lemsalu

18:30

Päevakaja (25.10.2025 18:00:00)

24.10

Keskerakond saatis Isamaale omapoolsed küsimused

24.10

Kohilas sai nurgakivi BLRT valukoda

24.10

Päevakaja (24.10.2025 18:00:00)

24.10

Narva võimukõnelustel tahab linnapea kohta Stalnuhhini nimekiri

24.10

Kaju: Venemaa püüab süvalöökidega tekitada Ukrainas energiakriisi

24.10

Raadiouudised (24.10.2025 15:00:00)

24.10

Sillamäe keskerakondlaste juht: rahvale meeldib stabiilsus

24.10

Võru senine võimuliit viimistleb uut lepet

24.10

Laupäev tuleb vihmane

