Leedu-Valgevene piiri sulgemine Eesti piiripunktidele suurt koormust ei too

Luhamaa piiripunkt.
Luhamaa piiripunkt. Autor/allikas: ERR
Leedu otsus sulgeda Valgevene õhupallide intsidentide tõttu ajutiselt piiripunktid Valgevenega ei ole seni Eesti piiripunktide koormust märgatavalt tõstnud ning ilmselt langeb täiendav surve Läti ja Poola piiripunktidele.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) kagu piiripunkti juhi Peter Marani sõnul on praegu olukord Luhamaa ja Koidula piiripunktides üsna sarnane Leedu piirangutele eelnenud ajale.

"Suurt mõju meieni jõudnud ei ole, meil olid küll siin öösel esimesed bussireisijad, kelle eesmärk oli minna Lääne-Euroopasse, kes rääkisid, et reisivad Eesti kaudu selle pärast, et Leedu kaudu enam ei saa. Ehk mõned üksikud Valgevene kodanikud on meile saabunud, aga statistikas see väga veel ei kajastu," rääkis Maran.

Maran nentis, et mingi mõju saab Leedu ja Valgevene vaheliste piiripunktide sulgemisel ilmselt lähinädalatel olema, kuid tõenäoliselt mitte väga suur. See peaks selguma järgmise seitsme päeva jooksul.

"Pigem jõuab mõju enne Lätisse ja Poolasse, sest Eesti jääb juba kaugeks. Kuigi võib prognoosida, et Eestisse saabuvate Valgevene kodanike hulk mõnevõrra kasvab," rääkis ta.

Kaubaveo ümberkorraldamist Eesti kaudu peab Maran teekonna pikkuse tõttu otstarbetuks. "Arvestades ka seda, et meil on eksportsuunal täielik tollikontroll võib arvata, et pigem kandub ka kaubavedude maht eeskätt Läti piiridele üle. Pigem pean mõju Eesti piiridele praegu tagasihoidlikuks."

Kaubavedude läbilaskevõime Eestist Venemaale on nii Koidulas ja Luhamaal kuni 20 veokit ööpäevas, siseneval suunal on Eesti poolne läbilaskevõime kuni 150 veokit ööpäevas.

Maksu- ja tolliameti tollikontrolliosakonna juhataja Voldemar Linno sõnul on Balti riigid omavahel väga seotud, nii et kui ühes kohas läheb midagi kinni, on seda teises kohas tunda. "Kui palju ja mida - seda on prognoosida väga raske."

"Meil on elektrooniline piirijärjekorra süsteem, mille kaudu me reguleerime liiklust ja juhul kui tõesti näeme, et väljuval suunal hakkab midagi üle käte minema, saame seda natuke reguleerida ja koormuse maha võtta. Mis puudutab sisenenval suunal, siis samuti saame reguleerida ja juhul kui piiripunktid saavad mingil määral täis, peatame liikluse ja autod jäävad seisma Venemaa poole," rääkis Linno.

Ka Linno nentis, et esimene surve langeb ilmselt Läti piiripunktidele. Eesti piiri tullakse tõenäoliselt ületama siis, kui Läti piiril järjekorrad tekivad.

"Praegu on autode arv, mis ületab piiri, hästi väike. Tegelikult me oleme töötanud varasemalt väga suure koormusega, piiriületuste arv oli kordades suurem," ütles Linno ja lisas, et väikese piiriületuste tõusuga tuleb amet toime.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: Intervjueerisid Olga Jet ja Uku Toom

