Kõlvart: läbirääkimisi Isamaaga pole veel toimunud

Kuigi Isamaa ja Keskerakond on avalikult vahetanud vastuseid üksteise esitatud küsimustele, siis läbirääkimisi võimuliidu moodustamiseks Tallinnas pole veel toimunud, ütles "Esimeses stuudios" Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart.

Teisipäev vastasid Isamaa ja Keskerakond kirjalikult üksteise esitatud küsimustele, kuid seda avalikku kirjavahetust võiks pigem võtta osana poliitikute kommunikatsioonist ja tähelepanuvajadusest, ütles Kõlvart.

"Samas andis see meile võimaluse oma seisukohti konkreetselt kinnitada ja avalikkusele näidata, et meie meelsus ei ole muutunud, meil on samad eesmärgid," lisas ta.

Küsimusele, kas Kõlvart on Isamaa esimehe Urmas Reinsaluga juba vestelnud ja leppinud kokku Tallinna tulevase võimuliidu arhitektuuri, vastas Kõlvart, et midagi sellist pole veel toimunud.

"Täna veel ei toimunud meil läbirääkimisi Isamaaga. Ma saan aru, et selline soov on olemas, aga millal konkreetselt peaksid läbirääkimised toimuma, seda me veel ei tea," lausus ta.

Küsimusele, kas Reinsalu tõesti pole talle helistanud, vastas Kõlvart, et tema helistas Reinsalule, kuid see juhtus siis, kui Keskerakond tegi otsuse, et ettepanek läbirääkimisteks tehakse Isamaale. "Lugupeetud Urmas vastas, et loomulikult oleks vaja mõelda," ütles Kõlvart.

Kõlvart märkis et poolteist aastat enne riigikogu valimisi on erakonnad huvitatud, et kui koalitsioon kellegagi teha, siis oleks see igatpidi tugev ja stabiilne ning tahes-tahtmata mõjutavad lähenevad parlamendivalimised valikuid ka Tallinnas.

"Ma arvan, et peame seda tunnistama. Ma pean ausalt ütlema, mulle see ei meeldi," nentis ta.

Kõlvarti hinnangul on praegu meediaväljaanded püüdmas mõjutada Isamaad, et nood ei teeks Tallinnas võimuliitu Keskerakonnaga.

"Et mis oli varem öeldud, mis varem tehtud, et Isamaal oleks maksimaalselt ebamugav Keskerakonnaga koalitsiooni teha," ütles ta.

Küsimusele, kas Kõlvart näeb praegu võimalust võimuliiduks sotsiaaldemokraatidega, kelle valimiskampaania oli osalt üles ehitatud vastandumisele Keskerakonnaga, vastas Kõlvart, et sotsiaaldemokraadid tegid Tallinnas korraliku tulemuse ja seda tuleb tunnustada.

"Aga see signaal, mida me kuuleme nendelt, et suurem osa tallinlastest ei soovi meid (Keskerakonda – toim.) näha võimul, võib-olla see ei ole päris adekvaatne," lausus ta.

Võimaliku koostöö kohta praeguse linnapea, sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovskiga ütles Kõlvart, et tõesti on valimiskampaania ja viimase pooleteise aasta jooksul tekkinud Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide vahel päris korralik vastasseis ning et valijatel tekiks sellise võimuliidu puhul küsimusi.

"Ma arvan et (Kesekerakonna) valija ei saaks sellest päris aru. Aga (samas) uuringud näitavad, et sotsiaaldemokraatide valijad eelistavad just koalitsiooni Keskerakonnaga," lausus Kõlvart.