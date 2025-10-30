Reede tuleb udune ja sajune

Reedel liigub madalrõhkkond merelt piki Läti-Leedu piiri ida poole ja selle servas sajab meil nii öösel kui ka hommikul, on ka udu. Päeval saab meil suurem sadu läbi ja vaid mõnes kohas tuleb veidi vihma. Tuul on enamasti nõrk, kuid õhtul tugevneb.

Öö vastu reedet on pilves, aeg-ajalt sajab vihma ja Lõuna-Eestis tekib paiguti udu. Puhub kagu- ja idatuul 5 kuni 11, saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, pärast keskööd idakaare tuul nõrgeneb. Sooja on 5 kuni 10 kraadi.

Ka reede hommik on pilves ja vihma võimalus on suurem Eesti põhja- ja idaosas. Põhjakaare tuul puhub 3 kuni 8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku 6 kuni 9 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool vähest vihma ja kohati on veel udu. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul, õhtul saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on kuni 11 kraadi.

Laupäeval suuremat sadu ei tule, aga taevas püsib pilves ja tibada võib uduvihma. Öösel on sooja 2 kuni 9, päeval 6 kuni 10 kraadi. Ja tuul on kuni õhtuni nõrk.

Pühapäeva öö on pisut jahedam ja kagutuul tugevneb. Vastu hommikut läheb saartel sajuseks ja vihm levib läänest itta, keskpäeval saju võimalus väheneb, aga õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse uus vihmasadu.

Esmaspäeval õhk pisut soojeneb ning sadu liigub lõunast edasi põhja suunas, lääne pool on sadusid harvem. Teisipäeva öö on sajuta ja päeval sajab vaid kohati.