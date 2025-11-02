X!

Trump ähvardas Nigeeriat sõjalise sekkumisega

Donald Trump.
Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/GETTY IMAGES/SAMUEL CORUM
USA president Donald Trump teatas laupäeval, et on andnud kaitseministeeriumile korralduse valmistuda võimalikuks sõjaliseks operatsiooniks Nigeerias, süüdistades riiki jätkuvalt kristlastevastase vägivalla ohjeldamiseks ebapiisavas tegutsemises, mida Nigeeria on korduvalt eitanud.

Trump kirjutas, et Ühendriigid peatavad viivitamatult kogu abi ja toetuse Nigeeriale ning kutsus valitsust üles kiirelt tegutsema, vahendas CNN.

"USA võib vabalt siseneda sellesse nüüdseks häbistatud riiki, relvade paukudes, et täielikult hävitada islami terroristid, kes neid kohutavaid julmusi toime panevad," kirjutas Trump.

Nii kristlased kui ka moslemid on langenud radikaalsete islamistide rünnakute ohvriks riigis, kus elab üle 230 miljoni inimese. Vägivalda riigis ajendavad mitmesugused tegurid: mõned intsidendid on religioosselt motiveeritud ja mõjutavad mõlemat gruppi, samas kui teised tulenevad põllumeeste ja karjakasvatajate vahelistest vaidlustest piiratud ressursside üle, samuti kogukondlikest ja etnilistest pingetest.

Kuigi kristlased on samuti sihtmärkide hulgas, näitavad kohalikud teated, et enamik ohvreid on moslemid, kes elavad Nigeeria põhjaosas.

"Annan käesolevaga meie sõjaministeeriumile korralduse valmistuda võimalikeks meetmeteks," kirjutas Trump. "Kui me ründame, on see kiire, tige ja magus, just nagu terroristlikud pätid ründavad meie KALLISEID kristlasi! HOIATUS: NIGEERIA VALITSUS PEAKS KIIRESTI TEGUTSEMA!"

"Jah, härra," postitas USA kaitseminister Pete Hegseth sotsiaalmeediasse ekraanipildi Trumpi kommentaaridest.

"Süütute kristlaste tapmine Nigeerias – ja kõikjal – peab kohe lõppema. Sõjaministeerium valmistub tegutsemiseks. Nigeeria valitsus kaitseb kristlasi või tapame islami terroristid, kes panevad toime neid kohutavaid julmusi," märkis Hegseth.

Trump süüdistas ka reedel Nigeeriat usuvabaduse rikkumistes, väites, et kristlus on Nigeerias eksistentsiaalses ohus.

Nigeeria president Bola Tinubu reageeris Trumpi süüdistustele, öeldes, et Nigeeria iseloomustamine religioosselt sallimatuna ei peegelda riiklikku reaalsust ega võta arvesse valitsuse järjepidevaid ja siiraid pingutusi kaitsta kõigi nigeerlaste usu- ja veendumusvabadust.

Tinubu pressiesindaja kirjutas omaltpoolt, et Nigeeria vajab Ameerikalt sõjalist tuge vägivaldsete ekstremistide vastu võitlemiseks mõnes Nigeeria piirkonnas.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

