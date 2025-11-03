X!

Hinnad tõusid USA-s Trumpi tollide järel oodatust vähem

Välismaa
Los Angelese sadam
Los Angelese sadam Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

President Donald Trump kehtestas aprillis karmi tollipoliitika ning mitmed majandusteadlased eeldasid seejärel, et see toob kaasa inflatsiooni järsu kiirenemise. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et mure inflatsiooni kiirenemise pärast võis olla liialdatud ja hinnad on seni tõusnud oodatust vähem.

Leht toob välja, et inflatsioon on prognoositust aeglasem ja majandus kasvab jätkuvalt, vaatamata uutele tollidele. 

"Ma pole kindel, kas need (tollid) on olnud nii olulised, kui inimesed varem arvasid," ütles finantsfirma MassMutual investeerimisstrateegia juht Kelly Kowalski

The Wall Street Journal märgib samas, et ka tollipoliitikaga lubatud eelised pole teoks saanud. Maksutulu on jäänud rahandusministeeriumi prognoosidele alla ning kodumaine tööstus pole saanud hoogu sisse. 

USA inflatsioon kiirenes septembris kolme protsendini, mis on kõrgem kui föderaalreservi eesmärgiks olev kaks protsenti. Tollimaksud on hinnatõusus mänginud mõõdukat rolli, tõstes selliste kaupade nagu mööbel ja riided hindu.

Lehe teatel on tollid varem eeldatust madalamal tasemel, mida kinnitab ka oodatust väiksem maksutulu. Viimased andmed viitavad, et aasta lõpuks teenib USA tollimaksudest 400 miljardit dollarit. Rahandusminister Scott Bessent prognoosis aga augustis, et USA teenib tollimaksudest 0,5–1 triljon dollarit.

Mitmed ettevõtted on viinud ka tootmise riikidesse, kus kehtivad paljudele kaupadele madalamad tollimaksud. Samuti ei kanna firmad kõiki kulusid üle tarbijatele. 

USA finantshiiglase Bank of America andmetel maksavad tarbijad 50-70 protsenti tollidest, ülejäänu katavad firmad. Põhjus seisneb selles, et ettevõtete kasumimarginaalid on praegu palju suuremad kui enne pandeemiat, seetõttu ei pea nad ka hindu kiiresti tõstma.

Uuringufirma Pantheon Macroeconomicsi andmetel suudavad jaemüüjad katta 30 protsenti kuludest, kasumimarginaalid jäävad siis eelmise kümnendi tasemele. 

Näiteks autosektoris olid hinnad septembris vaid 1,1 protsendi võrra kõrgemad kui märtsis. Samas Trump kehtestas kõikide autode impordile kõrged tollid. Finantshiiglase JPMorgan andmetel maksavad tootjad nüüd aga 80 protsenti kuludest. 

Tootjad saavad seda lubada, kuna autode hinnad on viimaste aastate jooksul järsult tõusnud. Firmad muretsevad samas, et tarbijad ei jaksa enam kõrgemat hinda maksta. Pandeemiast tingitud hinnatõus suurendas aga firmade kasumimarginaale ja seetõttu suudavad tootjad nüüd kanda kõrgemaid kulusid. 

Paljud majandusteadlased hoiatavad siiski, et lõplik tollide mõju pole veel selgunud. Paljud firmad tõstavad hindu järk-järgult ning ökonomistid eeldavad, et firmad kannavad lõpuks suurema osa kuludest edasi tarbijatele. Seetõttu võib tollipoliitika avaldada inflatsioonile mõju ka järgmisel aastal.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

kultuurirännak

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:28

Lenna Kuurmaa: kuni bändi hakkasin tegema, olin väga hea õpilane

13:18

Kristal pääses üle pika aja Kölni duubli algkoosseisu

13:17

Herem: sellist analüüsi minu hinnangul vaja ei ole

13:03

Hinnad tõusid USA-s Trumpi tollide järel oodatust vähem

12:53

Glinka tõusis maailma edetabelis veelgi

12:48

Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

12:26

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

12:24

Otse kell 16.30: Karise ja Michali pressikonverents pärast riigikaitse arutelu

12:23

Madise: seadusemuudatus võimaldab elektrimüüjatel põhjendamatult hinda tõsta

12:22

New Yorgi maratoni võitja selgus viimaste meetritega

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.11

Foto: Vene piirivalvekaater sõitis Narva jõel Wagneri lipuga Uuendatud

02.11

Sõja 1348. päev:Ukraina teatas rünnakust Venemaa Krasnodari krais asuvale naftaterminalile Uuendatud

06:25

Riigikaitseraport teeb kriitikat endiste kaitseväe juhatajate kohta

02.11

Prokurör: kaks Louvre'i varguses kahtlustatavat on lastega paar

02.11

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

11:17

Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

02.11

Koomik Ismo tutvustab EISA uues kampaanias Eestit soomlastele

02.11

Taro plaanib viimaste vägivallajuhtumite järel Eestis reeglid üle vaadata Uuendatud

02.11

Parvlaev Piret piirab novembris pardale võetavate reisijate arvu

09:36

Väikebusside ja suurte pereautode registreerimistasu langeb neli korda

ilmateade

loe: sport

13:18

Kristal pääses üle pika aja Kölni duubli algkoosseisu

12:53

Glinka tõusis maailma edetabelis veelgi

12:22

New Yorgi maratoni võitja selgus viimaste meetritega

11:54

Karelson alustas Bundesligas võiduga

loe: kultuur

12:48

Konrad Mäe preemia laureaat on Mari Kurismaa

10:47

Neuronphase avaldas albumi "My Dear"

10:29

Moby esineb järgmisel suvel Tartu laululaval

09:45

Kaspar Viilup: PÖFF võimaldab unistada filmidest, mis lõpuks vaatamata jäävad

loe: eeter

13:28

Lenna Kuurmaa: kuni bändi hakkasin tegema, olin väga hea õpilane

12:26

Saara Nüganen: isa eeskuju inspireeris meie peret avalikult aus olema

10:17

Eesti teadlased loovad bakteri- ja pärmitüvedega uusi maitseid

09:33

Mart Juure raamatusoovitused: Kivirähk, Pirogov, Pancol jt

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (03.11.2025 12:00:00)

10:00

Kehtiva kriminaalkaristusega isiku kuulumine volikokku tekitab eriarvamusi

09:25

Raadiouudised (03.11.2025 09:00:00)

02.11

Leedu kultuuriinimesed hoitavad populistliku partei eest

02.11

Põltsamaa kiriku fassaad ja tornikiiver tehti annetajate abiga korda

02.11

Päevakaja (02.11.2025 18:00:00)

01.11

Päevakaja (01.11.2025 18:00:00)

01.11

Soome linn Oulu ehitab nutihaiglat

01.11

Kanepis taastati ainulaadne kellatorn

31.10

Päevakaja (31.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo