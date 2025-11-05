Allikad: EPP kavatseb parempopulistide toel lihtsustada rohereegleid

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Rahvapartei (EPP) kavatseb rohereeglite lihtsustamise plaaniga edasi minna ning allikate teatel panustab Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon, et see plaan pälvib järgmisel nädalal toimuval hääletusel parempopulistide toetuse.

Tavapäraselt on Euroopa Parlamendis valitseva koalitsiooni moodustanud Euroopa Rahvapartei (EPP), sotsiaaldemokraadid (S&D) ja liberaalne Uuenev Euroopa. Suur koalitsioon tülitses vahepeal rohereeglite lihtsustamise pärast, kuid jõudis hiljem pärast pikka vaidlust kokkuleppele.

Veidi hiljem aga kokkulepe lagunes, kuna mitu vasakpoolset saadikut hääletas ettepaneku vastu. EPP seisis seejärel teelahkmel, kas kärpida oma ambitsioone või teha hoopis koostööd parempopulistidega.

Politico teatel valib EPP viimase variandi ja pöördub parempopulistide poole. Kolm asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et EPP esitas kolmapäeval muudatusettepanekud, mis on sarnased nendega, mida varem toetasid Konservatiivid ja Reformistid (ECR), Euroopa Patrioodid ja Rahvusriikide Euroopa (ESN) fraktsioon.

"EPP liigub nüüd edasi ja esitab ainult EPP muudatusettepanekud. Need on mõistlikud ettepanekud ja ma eeldan, et saame enamuse, et saaksime kiiresti alustada läbirääkimisi EL-i riikidega," ütles EPP läbirääkija Jörgen Warborn.

Kolm asjaga kursis olevat ametnikku ütlesid, et EPP juhtide kohtumisel ütles fraktsiooni president Manfred Weber, et EPP proovib selles tundlikus küsimuses leida parempoolse enamuse, arvestades, et S&D ei suutnud toetada esimest kompromissi.

EPP on viimasel ajal võtnud populistide suhtes soojema hoiaku, kuna viimastel Euroopa Parlamendi valimistel olid edukamad parempoolsed parteid, kohti kaotasid vasakpoolsed ja liberaalsed erakonnad.

"Mulle meeldiks näha Euroopa Parlamendis teistsugust olukorda. Kuid parempopulistlikud poliitikud on siin, neil on hääleõigus. Ja EPP-l on üks põhimõte ja see on meie lubaduste täitmine," ütles Weber mais antud intervjuus.

Roheliste fraktsiooni esindaja Kira-Marie Peter Hansen avaldas samas kahetsust, et EPP sulges ukse igasugustele aruteludele.

"Oleme pakkunud välja mitu võimalust, kuidas neli Euroopa-meelset parteid jõuaksid kokkuleppele. Kahjuks eelistab EPP istuda nurgas ja mossitada, selle asemel, et olla osa lahendusest," ütles Kira-Marie Peter Hansen.