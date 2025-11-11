X!

Michal: Tallinnas toimuv paneb mind julgeoleku pärast muretsema

Foto: Priit Mürk/ERR
Peaminister Kristen Michal ütles, et Isamaa ja Keskerakonna valimisliit Tallinnas paneb teda julgeoleku pärast muretsema. Peaministri sõnul ei kavatse ta loobuda oma hiljutisest teravast suhtlustustiilist sotsiaalmeedias.

Raadiosaates "Stuudios on peaminister" rääkis Michal, et teda häirib Tallinnas toimuv nii linnakodanikuga kui ka julgeolekuvaatest. Ta juhtis tähelepanu, et Keskerakonnaga tegi koostööd riigivastastes kuritegudes kahtlustatav Oleg Bessedin, kellele erakonna poolt juhitud linnavalitsus tegi aastate jooksul 800 000 euro ulatuses väljamakseid.

Michal märkis, et neid väljamakseid on tehtud pika aja vältel ning et ka praegune Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) on öelnud, et see kõik on tema jaoks halb üllatus.

"Minu arvates tuleb see lahti võtta, hoolimata sellest, kes parajasti on linnapea olnud," ütles Michal. "Aga mulle tundub, et see marker laiemalt – ma ei taha kedagi kurvastada – on Keskerakonnaga seotud. See on nii Tallinnas Keskerakonnaga, Maardus vist on samamoodi seotud ja ilmselt tuleks vaadata üle Eesti."

Peaminister ütles, et Rumeenias valmis sarnane raport selle kohta, kuidas valimisi on mõjutatud. "Kuidas valmistuti mitu aastat valimiste mõjutamiseks erinevate kontode kaudu, toodeti sealt riigi- ja valitsuskriitilist informatsiooni, otsiti teemasid, mis polariseerivad, räägiti, kuidas usaldus kaob ja nii edasi. Mina olen seda raportit vaadanud. Moldovas üritas Venemaa täpselt samasuguse mustriga... on teisi riike veel Euroopas, palju kohti, kus tegelikult valimistesse on sekkutud või proovitud seda teha," rääkis Michal.

Ta rõhutas, et Balti riigid on Venemaa jaoks erilise tähelepanu all. "Ei maksa endale luua illusiooni, et siin ei tegeletaks mõjutustegevusega. Ja kui me oma raha eest maksame sellistele mõjutustegevust tegevatele tegelastele raha, siis see on probleem," ütles Michal.

Peaminister märkis, et luges esmaspäeval lugu, kust selgus, et [Mihhail] Kõlvart on isiklikult aidanud aastate välted Oleg Bessedinile raha koguda. "Kui see ka tõsi on, siis see on ikkagi suhteliselt must lugu," lisas ta.

Küsimusele, kas ja mil määral näeb peaminister vene emakeelega Eesti kodanike julgeolekuohuna, vastas Michal: "Mina arvan, et vene emakeelega Eesti kodanike hulgas enamuses on Eesti patrioodid, et oleks klaarilt öeldud. Aga Oleg Bessedin kindlasti ei ole nende hulgas. Herman Simm oli ka eestlane, nii et küsimus ei ole üldse emakeeles, vaid selles samas suhtumises."

Ta märkis, et Bessedin kasutas enda juhitud Facebooki grupis ära lõhet eesti ja vene keelt kõnelevate inimeste vahel. "Seda vene mõju näen ma kindlasti probleemina," lausus Michal.

Saatejuht küsis, kas see, kui 70 protsenti vene keelt emakeelena kõnelevatest valijatest hääletab Keskerakonna poolt, on peaministri hinnangul probleem.

"Keeruline öelda. Mina arvan, et on hea, kui inimestel on, keda valida. Aga halb on, kui nad valivad seda valedel alustel. Et kui seda ohtu luuakse kunstlikult Eesti riigi vastandumisena ja luuakse selliste Kremli narratiivide alusel, siis kindlasti on see alus vale," vastas Michal.

Möödunud nädalal tegi Michal enda sotsiaalmeediakontol postituse, kus Isamaa erakonna nimi oli kirjutatud slaavi tähtedes. Saatejuht küsis, mida ütleb peaminister Eesti kodanikele, kelle emakeel on vene keel ja kes tunnevad, et peaminister on neid rahvus- ja keelepõhiselt häbimärgistanud.

Peaminister ütles, et tema postitus puudutas konkreetselt Isamaa erakonna juttu enne valimisi. "Isamaa lõi enne valimisi mulje, et Isamaad valides ei saa Keskerakonda, Isamaad valides saate linnapeaks [Urmas] Reinsalu. Ja mõlemas väites on nad ju tegelikult meile ajanud, ilusas eesti keeles öeldes, kelbast," sõnas Michal ja rõhutas, et tema hinnangul on ka igati kohane osutada Kremli mõjule.

Saatejuht meenutas, et ka president Alar Karis ütles eelmise nädala intervjuus, et tema poleks sellist asja kindlasti teinud – see ei seo ühiskonda kokku, vaid pigem lõhestab.

"Mina suhtun Eesti presidenti suure sümpaatiaga, ütlen selle kohe ära," ütles Michal. "Võtan kõik arvamused vastu tänutundega. Tegemist on kindlasti väärika positsiooni, väärika inimesega, seda esiteks. Ja teiseks: mina ei jäta teravalt ega irooniliselt ütlemata, kui selleks koht või vajadus on, sest ma ei kavatse vait istuda, kui ma näen, et ikkagi kolivad bessedinid nüüd tuppa tagasi."

Saatejuht juhtis tähelepanu, et sotsiaalmeedias on Michalil kolm kuvandit – perekondlikult aktiivne, sõbralik riigimees ja nüüd ka kaikamees – ning küsis, kes soovitas peaministril sellist stiili proovida.

"Ainukene soovitaja oli ikkagi südametunnistus ja see, mis Tallinna linnas toimub," vastas Michal.

Michal rääkis, et kui ta oli Tallinna volikogus, siis pidas ta Kõlvartiga võitlust saada volikogusaali suur Eesti lipp. "Teate, kuidas ma selle sain? Sain niimoodi, et Mihhail Kõlvart pidi sealt ära minema. Nüüd on seal sinimustvalge lipp. Ma olen seda võitlust pidanud – iroonilist, vähemiroonilist – aastaid Tallinnas ja see võitlus ei ole kuidagi lõppenud. Ma väidan, et bessedinid hakkavad tuppa tagasi tulema ja kõik ühiskond peab tegelikult vaatama sellele tõele näkku, kas see on okei."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Stuudios on peaminister", intervjueerisid Arp Müller ja Mirko Ojakivi

