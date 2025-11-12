X!

Ukraina valitsus tagandas justiitsministri korruptsioonijuhtumi tõttu ametist

Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko ütles kolmapäeval, et riigi energiasektorit tabanud korruptsioonijuhtumiga seoses on ametist kõrvaldatud justiitsminister Herman Haluštšenko.

"Võeti vastu otsus peatada Herman Haluštšenko tegevus justiitsministri ametikohal," ütles Svõrõdenko.

Svõrõdenko sõnul võtab Haluštšenko ministrikohused üle aseminister Euroopaga lõimimise suunal Ljudmõla Suhak.

Otsus tehti päev pärast seda, kui korruptsioonitõrjega tegelevad prokurörid esitasid skandaaliga seoses süüdistuse endisele energeetikaministrile Haluštšenkole.

Korruptsioonivastane eriprokuratuur (SAPO) süüdistab president Volodõmõr Zelenski lähedast liitlast Tõmur Minditšit 100 miljoni dollari suuruse korruptsiooniskandaali organiseerimises, mis hõlmas omastamist energeetikasektoris.

Prokuratuuri sõnul sai neli aastat energeetikaministrina töötanud Haluštšenko Minditšilt isiklikku kasu vastutasuks kontrolli eest energeetikasektori rahavoogude üle.

Uurimine on päevavalgele tulnud ajal, mil riigi taristut laastavad Venemaa rünnakud.

Minditš on meediaproduktsiooni ettevõtte Kvartal 95 kaasomanik, mille asutas Zelenski, kes oli enne ametisse kandideerimist tuntud koomik.

"Minditš kontrollis Ukraina energeetikasektorist kuritegelikul teel saadud raha kogumist, jaotamist ja seadustamist," ütles SAPO prokurör.

"Kahtlustatav kasutas oma kriminaalses tegevuses ära sõbralikke suhteid Ukraina presidendiga," lisas prokurör teise skeemist osavõtus süüdistatava mehe eelistungil.

Riiklik korruptsioonivastane büroo (NABU) teatas esmaspäeval, et paljastas energiasektoris 100 miljoni dollari suuruse rahapesuga seotud korruptsiooniskeemi, lisades hiljem, et viis inimest on vahistatud ja veel seitsmele on esitatud süüdistus.

NABU viis läbi ulatuslikud haarangud pärast 15 kuud kestnud uurimist energiasektoris, mis on olnud alates Venemaa sissetungist 2022. aasta veebruaris pidevate rünnakute all.

NABU uurimisrühma juht Oleksandr Abakumov ütles Ukraina riigitelevisioonile, et Minditš lahkus riigist vahetult enne haaranguid.

Süüdistused energiatööstuses toimunud omastamises lakkamatute rünnakute ja laialdaste elektrikatkestuste ajal on tekitanud avalikkuses uut viha.

Süsteemse korruptsiooni väljajuurimine on üks Ukraina Euroopa Liidu liikmesuse peamisi nõudeid. President Zelenski põrkus suvel ukrainlaste ja Brüsseli tugeva vastuseisuga, kui üritas allutada kaht sõltumatut korruptsioonivastast organit, NABU-t ja SAPO-t, valitsuse kontrolli alla.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

