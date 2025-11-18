Tsahkna rääkis USA Kongressi erikomisjonis Vene hübriidrünnakutest

Välisminister Margus Tsahkna ütles esmaspäeval Ameerika Ühendriikide Kongressi erikomisjoni kuulamisel esinedes, et Venemaa üha hoogsamale varisõjale peab lääs vastama tugevuse ja ühtehoidmisega.

"Nagu mitmed teised NATO liitlased, on ka Eesti viimastel aastatel kogenud, kuidas Venemaa lisab hoogu oma läänevastasele varisõjale," ütles Tsahkna USA Kongressi Helsingi komisjonis tunnistades. Ta tõi näidetena välja kolme Vene hävitaja viibimise Eesti õhuruumis tänavu 19. septembril, Vene sõjalaevade ja hävitajate tegevuse varilaevastiku aluste eskortimisel Läänemerel, GPS häiringud ja piiripoide eemaldamise Narva jõelt, teatas välisministeeriumi pressiteenistus.

"Need juhtumid on osa laiemast mustrist, mille raames Venemaa on rikkunud NATO liitlaste õhuruumi, korraldanud sabotaaži- ja vandalismiakte, süütamisi, sekkunud valimistesse, korraldanud küberrünnakuid ja väärinfokampaaniaid ning kasutanud migratsioonisurvet," ütles Tsahkna.

"Venemaa vaenulikkus ei tunne piire. Võib eeldada, et Venemaa hübriidrünnakud vaid sagenevad ja muutuvad aina jultunumaks," sõnas Tsahkna. "Vähe sellest – Venemaa on läbi viimas põhjalikku sõjaväereformi ja hoolimata meeletutest kaotustest Ukrainas jätkab Venemaa sõjavägi kasvamist. Kui Venemaa agressioon Ukrainas lõpeb Venemaale soodsalt, on selle tulemus Venemaa sõjaväe suurendatud kohalolu NATO piiride läheduses."

Tsahkna sõnul on NATO tegutsenud Vene ohule vastu seismisel kindlameelselt, leppides kokku uues kaitsekulutuste sihttasemes ning alustades missioone Ida Vahimees ja Läänemere Vahimees.

"Me ei lase Ukrainal Venemaa agressioonile alistuda ega luba Venemaal ette kirjutada, milline on rahu- ja julgeolekukorraldus Euroopas," ütles Tsahkna. "Iga Venemaa provokatsioon peab saama ka edaspidi vastuseks senisest veelgi kindlameelsemalt tegutseva ja ühte hoidva Lääne."

Istungit juhatas Senati relvajõudude komitee ja Helsingi komisjoni esimees Roger Wicker, Eesti välisministriga koos olid kaastunnistajad USA kaitseministeeriumi endine kõrge ametnik Seth G. Jones ja mõttekoja Hudson Institute teadur ja selle Euroopa ja Auraasia keskuse direktor Peter Rough.

Välismaalasi kutsutakse Kongressi istungitele tunnistama harva ja välisminister Tsahkna kutsumine on tõestus sellest, et Eesti vaadet usaldatakse ja soovitakse kuulda, rõhutas välisministeerium.

Washingtonis viibides kohtus välisminister ka Arizona osariigi kongresmeni Paul Gosariga, kellega arutati samuti julgeolekuga seotud küsimusi.

Välisminister esines ka mõttekoja Atlantic Council arutelus regionaalse julgeoleku ja Vene agressiooni teemal, osales mõttekodade German Marshall Fund ja America First Policy Institute korraldatud ümarlaudadel ning kohtus Ukraina suursaadikuga Ameerika Ühendriikides Olha Stefanišõnaga.

Teisipäeval avab Tsahkna New Yorgis piduliku tseremooniaga Eesti teeneka diplomaadi Ernst Jaaksoni nime kandva tänavaosa Ernst Jaakson Way.

New Yorgis toimuvad välisministril kohtumised ka eesti kogukonnaga, samuti ÜRO poliitikaküsimuste asepeasekretäri Guy Bernard Ryderi ning ÜRO asepeasekretäri ja eriesindaja digitaalsete ja uute tehnoloogiate alal Amandeep Gilliga.