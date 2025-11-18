Trumpi sõnul kavatseb USA müüa Saudi Araabiale F-35 hävitajad

Donald Trump kohtub Valges Majas Saudi Araabia juhi kroonprints Mohammed bin Salmaniga ning president teatas varem, et USA kavatseb Pärsia lahe riigile müüa F-35 hävitajad.

"Me teeme seda. Me müüme F-35 hävitajaid," ütles Trump. Ta ei avaldanud täpsemaid üksikasju.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et Trumpi valmisolek tarnida hävitajaid viitab sellele, et Mohammed bin Salman on taas Valge Maja juures heas nimekirjas. Varem oli bin Salman kuulutatud lääneriikides persona non grata'ks seoses tema väidetava juhtrolliga USA-s elanud Saudi dissidentliku ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrva ja tükeldamise eest Saudi Araabia konsulaadis Türgis 2018. aastal

Kavandatav tehing tekitab samas muret, et tipptasemel USA relvasüsteemi müük võib kahjustada Iisraeli sõjalist eelist Lähis-Ida piirkonnas. Samuti võib väheneda USA mõjuvõim Saudi Araabia ja Iisraeli suhete normaliseerimise protsessis.

"See, et need (hävitajad) satuksid mitme aasta pärast Saudi Araabia õhujõudude kätte ilma normaliseerimiseta, oleks USA mõjuvõimu väärkasutamine," ütles USA endise asepresidendi Dick Cheney endine nõunik John Hannah.

Ka Iisraeli õhujõud kasutavad F-35 hävitajaid ja kasutas neid ka Iraanis asuvate sihtmärkide ründamiseks. Trump ei kommenteerinud, kas F-35 hävitajate tarnimine võib olla seotud Saudi Araabia ja Iisraeli vahelise diplomaatiliste suhete loomise kokkuleppega.

Saudi Araabia soovib veel juurdepääsu USA arvutikiipidele ja tuumaenergiatööstusele. Kroonprintsi ja Trumpi kohtumisele järgneb USA ja Saudi Araabia investeerimistippkohtumine Kennedy keskuses.

"Saudi Araabia hoolib kõige rohkem tehisintellekti arendamisest. Ta soovib sõlmida usaldusväärset kiipide ekspordi lepingut, mis toidaksid Saudi Araabias asuvaid andmekeskusi," ütles USA endine suursaadik Saudi Araabias Michael Ratney.